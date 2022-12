¿Shakira y Piqué serán vecinos en Miami? Aseguran que el futbolista ya está buscando casa

Ya se había dicho que Piqué tenía todas las intenciones de hacer parte de la transición de sus hijos de España a Estados Unidos, a donde se irán a vivir con su madre la cantante Shakira, luego de que sus padres firmaran la mediática separación que ha sido noticia desde que se anunció el pasado mes de agosto.

Dicha separación finalmente se firmó y con lo que no contaba ningún medio internacional era que una de las cláusulas del documento, solicitada específicamente por Shakira, era que no quería volver a ver ni en pintura al exfutbolista, por lo que él no se podía radicar en Estados Unidos bajo ninguna circunstancia, pues ella se va a ese país precisamente para alejarse del catalán, que si bien no se sabe a ciencia cierta qué le hizo a la colombiana, sí la dejó herida para siempre.

Sin embargo, Piqué obviamente tiene unos días asignados para estar con sus hijos, pues aunque Shakira tiene la custodia completa, él por derecho puede pasar tiempo de calidad con Milan, de 9 años, y Sasha, de 7. Por eso el español hizo el llamado pertinente a su agente de bienes raíces y le dijo que por favor le buscara un apartamento en Miami, lo más cerca que se pueda de la mansión que ya compró Shakira, para tener dónde llegar y estar cómodo y tranquilo durante los 10 días al mes que puede ver a sus hijos.

Esta noticia la dio a conocer Informalia en su sitio web, añadiendo que Piqué también tiene la posibilidad de pasar las vacaciones con los niños y posiblemente lo haga en la ciudad donde residirá la colombiana en cualquier momento, pues no ve la hora de irse definitivamente de España, donde vivió los últimos años y donde le han pasado infinidad de tragedias, como la ruptura con Piqué, los accidentes y recaídas de salud de su papá William Mebarak y el lío legal con el Fisco español que la acusa de fraude de impuestos y le solicita 14 millones de euros a la cantante, más una condena de 8 años de cárcel.

Dentro de las exigencias de Piqué para su hogar alterno en Norteamérica estarían que tenga un área “amplia, luminosa, con un mínimo de habitaciones y zonas comunes”, para que los niños y él no necesiten buscar otro lugar para compartir. También se dice que el exfutbolista ya tiene varias urbanizaciones de lujo en la mira, con spa, gimnasio, piscinas y todo lo necesario para unas vacaciones en todo el sentido de la palabra, que podrían estar ubicadas en el prestigioso barrio Brickell, muy visitado por la barranquillera y que quedaría a tan solo 20 minutos de la nueva casa de Shakira.

Aún no se conoce la reacción de Shakira ante los planes mobiliarios de Piqué, que son razonables dado el acuerdo que ya firmaron ante la fiscalía de Barcelona. Lo que sí se sabe es que Shakira ya se montó en una avioneta privada que despegó de España desde la noche del sábado 2 de diciembre, sin saber si llegó a Miami o a otro lugar del planeta.

También se sabe que ya se están adelantando las solicitudes de testigos en el proceso legal de fraude fiscal que adelantan contra la colombiana, quien ya entregó un documento oficial en su defensa alegando que la Fiscalía española violó su intimidad solicitando información médica de ella y su familia, que es de total discreción, para corroborar que ella estaba residiendo en Barcelona y Madrid en fechas específicas para justificar la supuesta evasión de impuestos entre los años 2012 y 2014, que serían los faltantes en la contabilidad de la intérprete de Hips Don’t Lie.