Shannon de Lima, ex de James, ¿en noviazgo con el actor Alejandro Speitzer?

Shannon de Lima, la expareja de James Rodríguez, tendría un noviazgo con el actor Alejandro Speitzer, según el programa de chismes Ventaneando.

En un video publicado por el programa se ve cómo el actor le acaricia la espalda a la modelo. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado sobre el tema, aunque en sus redes sociales se ve cómo mutuamente comentan las publicaciones del otro con corazones.

Además, en el video el actor dice: “Nunca he contado nada personal, no te lo voy a contar así”.

Asimismo, en varias historias publicadas en sus perfiles se ve el mismo postre que estarían compartiendo juntos.

Hay que señalar que la modelo venezolana tiene 33 años y terminó la relación que mantuvo con el futbolista colombiano en 2021, mientras que el actor de Oscuro deseo y El Club tiene 27 años y es el exnovio de la actriz Ester Expósito, con quien terminó la relación a mediados de 2021.

¿James está soltero?

Desde hace varios meses se viene tejiendo un rumor casi tan grande como el talento de los protagonistas. Se trata de la supuesta relación amorosa entre James Rodríguez y Karol G, a quienes se les ha visto muy juntos durante este 2022.

Los rumores se consolidaron cuando ambos fueron vistos en Medellín, además de la foto que subió el volante del Al-Rayyan junto a la cantante urbana. Y como si fuera poco, el internacional de la Selección Colombia decidió hacerse un cambio de look que le duró pocas semanas, que fue cambiarse el color de cabello a un azul muy similar al de la artista antioqueña. Hasta ahí, todo eran suposiciones.

Pero a inicios de febrero, el portal Rechismes publicó un chat en el que una seguidora de esa cuenta aseguró que su esposo era la fuente directa para confirmar la supuesta relación: “Mi esposo es amigo de un integrante de la Selección Colombia, que es muy amigo de James. Y él le dijo que sí, que ellos están juntos hace meses”, dice el mensaje.

“Cuando se pintó el cabello de azul ya andaban. Que han viajado juntos, que estuvieron en Medellín juntos y se encierran días”, agregó.

Además, por los mismos días, el medio Lo sé todo Colombia publicó una fotografía en la que se ve a ambos posando en lo que parece ser una reunión de amigos. El medio aseguró que esa podría ser la foto que confirmaría la relación sentimental.

Y aunque los seguidores de ambos se han mostrado muy contentos con esa versión, luego se conoció la verdad de parte del futbolista. En medio de una de sus habituales transmisiones de Twitch, el mediocampista de 30 años sentenció que está soltero. “No, no, no (...). Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije: ‘No crean en todo lo que les dicen’”, expresó James.

Y para no dejar dudas volando, dijo: “Estoy soltero, no estoy en ninguna relación con nadie, estoy ahora solito”. Además, por si no entendieron el mensaje, bromeando dijo que está “recibiendo hojas de vida” y hasta les indicó a sus seguidores que le ayudaran con la búsqueda de una pareja. “Hoja de vida el Twitter, al Instagram y al Facebook”, dijo entre risas.

“Que quede claro que estoy soltero, no estoy con nadie. Los chismes que dicen por ahí que estoy con alguien, así no es”, finalizó.

Hay que recordar que desde 2017 James no ha confirmado una relación estable tras la separación de Daniela Ospina, con quien estuvo desde 2008.