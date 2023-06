Silvana Altahona cambió su nombre; este fue el motivo que reveló la presentadora

Más allá de ser el primer regalo de los padres o elemento que identifica a cada ser frente a la sociedad, el nombre es el instrumento legal que diferencia a cada persona natural en comparación con las demás. Sin embargo, muchos no están de acuerdo con la manera en la que fueron llamados al nacer.

En respuesta a ello, miles de ciudadanos han decidido cambiarse el nombre, registrando frente a un escritorio oficial, el nuevo distintivo propio que llevarán. Hay quienes deciden retirarse el segundo nombre, otros suprimen algún apellido y otros cambian todo por completo.

Silvana Altahona ahora es oficialmente Silvana del Mar. - Foto: Foto: Instagram @silvanadelmartv

Una de las que tomó una decisión de ese tipo recientemente, fue la presentadora colombiana Silvana Altahona, quien lleva varios años teniendo una carrera de éxito frente a las cámaras en los Estados Unidos.

Además de su trayectoria en la presentación, la conductora se ha hecho un camino en el mundo del modelaje. No obstante, también ha buscado espacios lejos de las cámaras, por lo que ha intentado escribir varios libros en su faceta de literata.

Uno de sus títulos más recientes vino firmado bajo el nombre de Silvana del Mar, detalle que la habría hecho querer cambiarse el nombre. Sin guardarse nada, la comunicadora detalló las razones de su decisión en el programa Lo sé todo.

El tema se tocó inicialmente porque el presentador del programa, Ariel Osorio, la presentó al público como Silvana Altahona. “Del Mar, Del Mar. Supérelo, supérelo”, le dijo al interlocutor.

“‘Gordo’, haz una cosa, legalmente ya es Silvana del Mar. Si tú vas y buscas mi registro de nacimiento dice Silvana, mi nombre legal, y Silvana del Mar al lado. Es oficial y legal”, agregó.

Tras la corrección pertinente, Osorio volvió a introducirla en el show. “La ahora presentadora, autora, escritora, Silvana del Mar, y cuidado le cambian el nombre porque los puede demandar, ha confesado, en ‘Lo sé todo Colombia’, que oficialmente ha cambiado su nombre a nivel notarial. ¿Por qué fue eso?”, indicó.

Fueron motivos legales y técnicos los que llevaron a la colombiana a cambiarse el nombre. - Foto: Foto: Instagram @silvanadelmartv

Entonces, Silvana añadió detalles. “Justamente por mi libro, vean, acá quién dice que es la autora: Silvana del Mar. No, Silvana la otra. Entonces, por temas legales, como lo acabas de decir, me tocó hacerlo. No tiene nada de malo, ni nada, solo que, hace muchos años, me llamo Silvana del Mar, en Estados Unidos y en mi carrera todos me conocen como Silvana del Mar… Yo soy del mar, pertenezco al mar, todo conmigo tiene que ver con el mar”, concluyó.

La presentadora que dejó la televisión y sorprendió con su nueva ocupación

Y es que Silvana del Mar no es la única presentadora que ha decidido probar suertes en otras profesiones. Muchas personalidades de la farándula colombiana han optado por crear sus propios emprendimientos y dejar las pantallas de la televisión por un tiempo. Este es el caso de Gina Acuña, una reconocida periodista que pasó por noticieros de gran importancia en el país como CM&, Noticias RCN y RedMás.

Aunque no se le ha vuelto a ver en la pantalla chica, Acuña decidió usar las herramientas digitales para seguir activa y mostrar lo que ha pasado con su vida. Uno de los detalles que llamó la atención de sus fans es que se dedicó a la vida saludable, a enseñar yoga y a vender productos cultivados en su finca.

Fue en una entrevista que otorgó para el programa Lo sé todo donde Gina dijo que se retiró del periodismo y ahora tiene su propia academia de bienestar y meditación que ha sido muy bien recibida por miles de personas.

La santandereana dejó claro que su amor por tener una vida balanceada la llevó a querer enfocarse en temas de los productos orgánicos, por lo que ahora vende frutas, verduras, leche y otros productos cosechados y producidos en su parcela.

En medio de la conversación, la presentadora dijo que se lanzó al ruedo con toda confianza y tenía muy pocos clientes, para ser precisa aseguró que eran 8, pero que con el pasar del tiempo esto ha ido incrementando y ya es muy conocida en Colombia.

“Cuando empecé lo hice con ocho clientes muy cercanos, amigos muy cercanos y hoy en día ya tenemos una cantidad considerable de clientes que debemos atender y consentir, y que están fidelizados, sobre todo, y eso es muy importante”, reveló.

Gina Acuña es una reconocida presentadora colombiana, pero ya no se le ve mucho en la televisión. - Foto: Instagram @ginaacunap

Pero no solo fue eso lo que indicó, sino que su madre también hace parte de ese proyecto y le ayuda para cosechar los alimentos. “Mi madre procesa los lácteos de una manera superamorosa y hay un dato curioso y es que personas que no toleran los lácteos prueban los de mi mamá y dicen que por arte de magia no les hacen daño”.

Gina Acuña sostuvo que, aunque le hacen falta el set, las cámaras y las luces, el día que vuelva a la televisión sería para estar en un programa relacionado con temas de vida saludable. “Sí me hace falta, pero me encantaría regresar con un programa que tenga que ver con todo esto, con bienestar, con consciencia, con alimentar realmente el alma de las personas y entregarles herramientas y conocimiento para que puedan vivir de una manera más simple y sencilla, más felices”.