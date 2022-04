Silvestre Dangond reveló el candidato que apoyará de cara a las elecciones del 29 de mayo

Silvestre Dangond parece que tiene claro quién será el próximo presidente de Colombia. El artista se encontró con el candidato Federico Gutiérrez a quien le envió un mensaje claro y directo mientras se tomaba una foto con él.

“Una foto aquí con el próximo presidente de Colombia”, se le escucha decir claramente a Dangond mientras abrazaba a Fico y las cámaras enfocaban a los dos personajes que se encontraban en el Festival Vallenato en Valledupar.

Y es que en los últimos días Federico Gutiérrez ha estado pendiente de las personalidades influyentes que tiene el país, uno de ellos el pedalista colombiano Egan Bernal. Fico respondió un trino del campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia.

En el último trino del escarabajo colombiano se lee lo siguiente: “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en cuatro años”.

Ante la opinión lanzada por Egan, Fico no dejó pasar la oportunidad para responderle ya que sus palabras van acorde a lo que propone Gutiérrez desde su campaña presidencial. También aprovechó para felicitarlo por su pronta recuperación.

“Egan eres un orgullo para el país. Me alegra enormemente que te hayas recuperado de manera satisfactoria en un tiempo increíble. Gracias por pensar en el país. Estoy completamente de acuerdo contigo, la mejor política social es la generación de empleo”, contestó Fico.

Hace unos días Fico recibió de lleno el apoyo total del Partido Liberal liderado por César Gaviria y el candidato presidencial agradeció el respaldo: “Vamos a unir a Colombia, vamos a trabajar con la gente. Aquí son bienvenidos todos los que tengamos como proyecto común un país liderado desde las regiones, en orden y con oportunidades. Gracias al Partido Liberal. ¡Vamos a ganar!”, aseguró el exalcalde de Medellín.

Gaviria reaccionó a la publicidad con la que se compartió el respaldo oficial. En ella aparece el rostro de Fico y la consigna: “Oportunidades para todos. Federico Gutiérrez presidente”. “Luego de analizar y asumir la agenda programática del Partido Liberal, Federico Gutiérrez es nuestro candidato presidencial”, dijo el expresidente César Gaviria.

La decisión se tomó luego de que la bancada se reuniera el pasado martes 26 de abril. A pesar de que durante semanas hubo incertidumbre, Gaviria se inclinó por Fico por considerar que es quien más representa sus intereses. No es un tema menor. El Partido Liberal fue una de las principales fuerzas electorales en las elecciones al Congreso del pasado 13 de marzo.

Gustavo Petro también estaba buscando el apoyo del expresidente Gaviria y su bancada. Hasta último momento él y sus líderes buscaron hacer hasta lo imposible por inclinar la balanza a su lado, pero su insistencia no sirvió de nada.

Aunque algunos manifestaron que no estaban de acuerdo con apoyar a Fico, esa fue la decisión final que se respetó por la gran mayoría de líderes que acompañarán al candidato y los lineamientos del Partido Liberal.