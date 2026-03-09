La reconocida abogada y expresentadora de televisión Silvia Corzo volvió a ser tendencia en plataformas digitales tras compartir imágenes de un evento privado que muchos calificaron inicialmente como una boda tradicional. Sin embargo, se trató de un acto de sologamia: una ceremonia simbólica en la que la santandereana reafirmó su compromiso con su propio bienestar, sanación y amor propio, alejándose de los convencionalismos sociales para priorizar su paz interior.

Una trayectoria marcada por la transformación

Silvia Corzo es recordada por los colombianos como una de las figuras más sólidas del periodismo nacional. Durante años lideró espacios de alta sintonía en Caracol Televisión, destacándose en programas como Noticias Caracol, El Rastro y Séptimo Día. No obstante, tras una exitosa carrera en los medios, Corzo decidió dar un giro radical a su vida profesional.

Este cambio no fue fortuito. Según ha manifestado la propia abogada en diversas oportunidades, la presión de las pantallas y las exigencias del entorno informativo la llevaron a enfrentar cuadros de ansiedad. Hoy, establecida como coach espiritual y conferencista, Corzo utiliza su experiencia para educar sobre salud mental, un tema que antes prefería callar por temor al juicio profesional.

Los detalles de la ceremonia

El evento, que tuvo lugar el pasado fin de semana, se desarrolló en un entorno campestre y contó con la presencia de un círculo íntimo de amigos y familiares. Entre los asistentes destacaron figuras del entretenimiento como Margarita Ortega e Iván Lalinde, quienes han mantenido una amistad cercana con la santandereana a lo largo de los años.

Corzo vistió un traje largo en tonos claros y portó un ramo de flores, siguiendo algunos códigos estéticos de las bodas convencionales, pero con un propósito distinto. Durante el rito, la comunicadora pronunció votos dirigidos a su propia esencia:

“Le digo que sí a la vida y me digo que sí, me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor”, expresó Corzo en un video que rápidamente se viralizó.

¿Qué es la sologamia?

Ante la confusión de algunos seguidores que preguntaban por la identidad de una supuesta esposa, diversos usuarios en redes explicaron que el acto de Corzo se enmarca en la sologamia. Esta tendencia, que ha ganado visibilidad en años recientes, consiste en contraer un compromiso simbólico con uno mismo. No busca sustituir las relaciones interpersonales, sino fortalecer la autonomía y la autoaceptación antes de compartir la vida con terceros.

La presentadora Claudia Bahamón fue una de las primeras en reaccionar a las publicaciones de Iván Lalinde sobre el evento, calificándolo como “lo más bonito que he visto en mucho tiempo”. El mensaje de Corzo resuena en un contexto donde la salud mental y el autocuidado han dejado de ser temas tabú para convertirse en pilares de la conversación pública en Colombia.

El mensaje de fondo: “No tengo que pedir perdón por quien soy”

Para Silvia Corzo, este paso representa el cierre de un ciclo de autocrítica y el inicio de una etapa de honestidad radical. En sus declaraciones, enfatizó que este acto de “hacerse visible para sí misma” es una herramienta para afrontar los momentos difíciles con mayor resiliencia. Con este gesto, la exconductora de noticias reafirma que su retiro de la televisión abierta fue, ante todo, un acto de preservación personal.