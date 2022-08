Sofía Petro reveló que padece el síndrome del impostor, ¿en qué consiste?

Sofía Petro, estudiante de ciencias políticas e hija del presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que padece el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros.

La joven contó en Instagram cómo ese síndrome ha llegado a afectar su vida. “Te hace pensar que no estás a la altura de la situación, que no mereces lo que tienes, donde estás o tus logros”, dijo Sofía en una publicación en esa red social.

Además, la hija del jefe de Estado aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a quienes también padecen ese trastorno.

“Y en caso de que alguien por ahí sienta algo parecido, este es un recordatorio de que sí mereces estar donde estás, nada ha sido gratis, no cayó del cielo, lo vales”, destacó la joven.

Vale destacar que el síndrome del impostor fue identificado por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Rose Clance y Suzanne Imes.

En ese momento, ambas especialistas descubrieron que varias mujeres, a pesar de ser exitosas, sentían que no eran lo suficientemente buenas, no merecían su trabajo o un aumento de salario y, por el contrario, consideraban que no valían lo suficiente.

Sofía Petro junto su padre, el presidente de la República. - Foto: AP

“Yo solo caminé y me senté”

El pasado domingo 7 de agosto, día de la posesión presidencial de hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, entre los cientos de asistentes nacionales e internacionales, sin duda hubo una persona que se robó las miradas. Se trata de Sofía Petro.

Ese día, la joven tenía un chaqueta con un mensaje que decía: “Justicia social y justicia climática”.

La joven estudiante de ciencias políticas lució el pasado domingo un vestido de tres piezas en tonos morado. No obstante, algo que también llamó la atención fueron los bordados hechos a mano por artesanos de diferentes regiones del país.

“Este vestido habla de unión, de vida, de respeto, de tradición, de cultura. De Colombia. Como debe ser”, dijo en las redes sociales su diseñador, Diego Guarnizo.

Con este vestido que @sofiapetroa me permitió diseñarle para acompañar a su padre en la posesión presidencial, doy la bienvenida al nuevo gobierno. Este vestido habla de unión, de vida, de respeto, de tradición, de cultura. De Colombia. Como debe ser. pic.twitter.com/VHBYG8jDfE — Diego Guarnizo (@diegogzo) August 7, 2022

Pasaron pocas horas y Sofía Petro agradeció en su cuenta en Instagram, con un video, a todos los artesanos de Colombia que participaron en la creación de su vestuario.

De acuerdo con la hija de Petro, el día de la posesión de su padre solo caminó y se sentó, pero detrás de su vestuario, que fue bastante admirado, había unos verdaderos protagonistas. También agradeció a todos los que le han enviado “lindos mensajes”.

“Quiero agradecer todos los lindos mensajes que he recibido por mi aparición en la posesión ayer, pero yo solo caminé y me senté. Los protagonistas, los del mérito, los que deben llevar todos los aplausos son María Elsy y Adriana Gómez, artesanas de Ciudad Bolívar que bordaron mi chaqueta; Teresa Jacanamijoy y Eisenjauer, de la comunidad Kämentsa del Putumayo, que tejieron los chumbes del top; Gladys Nacavera, de la comunidad embera Chami de Chocó, que hizo el tejido en chaquiras del top; Diego Guarnizo, quien es un gran artista y ser humano, y sus costureros que unieron todas las piezas para crear una pieza tan simbólica para este momento tan especial”, dijo Sofía Petro en Instagram.

Y concluyó diciendo: “Todo mi reconocimiento por haber permitido que una discusión que puede llegar a ser para entretenimiento volviera a ser política @diegoguarnizomoda. Por último, los mensajes justicia social y justicia climática no son decoraciones para aparentar, son profundas exigencias/preocupaciones que tengo no solo por Colombia, sino por el mundo entero, y espero que hayan llegado a los ojos de muchos potenciales actores del cambio”.