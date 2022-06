“Niña, no amenace, no todo el mundo les tiene miedo”: el llamado de atención de Salud Hernández-Mora a la hija de Petro

La periodista de SEMANA Salud Hernández-Mora decidió responder a Sofía Petro, hija del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien en una entrevista aseguró que de ganar Rodolfo Hernández las elecciones, se desataría un “estallido social mucho peor que el del año pasado”.

“La otra opción en las segundas vueltas siempre nos ha parecido muy mala. Siempre nos ha dado miedo, puede causar catástrofes sociales, que fue lo que pasó en Colombia el año pasado con el estallido social y lo que a mi parecer podría volver a pasar con una posible presidencia de Rodolfo”, agregó la estudiante en conversación con el diario El País, de España.

Ante esto, Salud Hernández-Mora expresó su opinión sobre el proceso electoral que vive Colombia y en un video le preguntó a la joven lo siguiente: “¿La hija de papi nos está notificando que no van a aceptar los resultados de las elecciones si pierden?”.

Según recuerda la periodista, esta “amenaza” ya la habían realizado otras personas, especialmente jóvenes afines a la ideología petrista, “pero al ser la hija de Gustavo Petro queda más en evidencia que en el interior de esa campaña (…) admiten y prefieren la violencia”.

“Hemos visto videos de universitarios declarando que permanecerán en asamblea hasta los resultados del domingo. Sugieren que van a las calles si pierden”, recordó.

Asimismo, la reportera preguntó si el candidato tiene o no planes de usar a más hijos en sus campañas políticas, asegurando que la primera vez que lo hizo (con Nicolás Petro), no pudo quedarse con la gobernación del Atlántico en 2019. “Y ahora nos lanza esta niña para que amenace a los colombianos”, recalcó.

"NO podemos dejar que sea Presidente (Rodolfo Hernández)" dice la hija de Gustavo Petro. Y si gana Rodolfo, advierte un "estallido peor que el del año pasado". pic.twitter.com/rVRktG01v8 — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) June 13, 2022

Por otra parte, habló también de Verónica Alcocer, esposa de Petro, a quien critica por dejarse contagiar “del cinismo de esas reuniones (las reveladas en los ‘petrovideos’, exclusivos y publicados por SEMANA) y perdió la vergüenza”.

“Es irónico que considere que sus derechos son sagrados, pero hacer una campaña sucia para lanzar el mensaje de que Fico Gutiérrez es un depravado, ¡ah, eso es perfecto!”, expresó Salud.

Por último, la periodista aseguró que, aunque desconoce los resultados de las elecciones del próximo domingo, es consciente que tanto Petro como el Pacto Histórico “desprecian la democracia y solo la utilizan para conseguir sus fines”.

¿Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández?

Cabe recordar que en la entrevista con el diario El País, Sofía Petro se refirió también a la gran sorpresa que significó, tanto para ella como para la campaña Petro Presidente, la llegada de Rodolfo Hernández a la segunda vuelta presidencial.

Para la joven, en los papeles siempre estuvo el nombre de Federico Gutiérrez como contendor de su papá; de hecho, para ella, hubiera sido incluso mejor que el candidato del Equipo por Colombia siguiera en la carrera por la Casa de Nariño, por un tema de estrategia al interior del petrismo.

“¿A nivel estratégico? A lo mejor sí. Si hubiera preferido que eventualmente ganara Fico o Rodolfo, no sé responderlo. Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no lo había escuchado realmente. Ahora que tiene todos los reflectores descubrí que no lo querría en lo absoluto de presidente, a Fico definitivamente tampoco”, explicó Petro.

Pensamiento contrario fue el que mostró el senador petrista Gustavo Bolívar el pasado 29 de mayo, luego de enterarse que la segunda vuelta presidencial sería contra Hernández. “Si la tendencia se mantiene: ha muerto el uribismo. Petro y Rodolfo a segunda vuelta. Sé que tenemos que trabajar muy duro para ganar en segunda vuelta, pero mi corazón está feliz. Colombia ha roto las cadenas de la mentira, la corrupción y la violencia. #ChaoFico #ChaoDuque #ChaoUribe”, escribió el congresista en Twitter.