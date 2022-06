“El futuro de Colombia no puede quedar en manos de la oscuridad”: Socorro Oliveros ante las afirmaciones de Sofía Petro

A Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, no le gusta la política. Es prudente, discreta y hubiera preferido manejar exclusivamente la empresa constructora en Bucaramanga y las cifras de la campaña presidencial. Sin embargo, desde este fin de semana, decidió saltar al ruedo, al escenario político y defender a su esposo.

Hernández no necesita que lo defiendan, pero ella cree que, como lo conoce perfectamente, puede hablarle al país desde una cuenta de Twitter. Su usuario lo creó este fin de semana y ya se acerca a los 7.000 seguidores.

Oliveros no quiere una cuenta agresiva. No pretende pelear con nadie, pero sí llamar a la reflexión. Lo hace porque está cansada de la polarización y las diferencias entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, no desaprovecha el escenario para marcar distancia y lanzar una que otra pulla.

Este martes, por ejemplo, madrugó a escribir sobre Sofía Petro, la hija del candidato presidencial Gustavo Petro, que este lunes en una entrevista con el diario El País, de España, aseguró que si Rodolfo Hernández ganaba, posiblemente, el país sufriría un estallido social, aún peor que el ocurrido el año pasado.

Para la derecha y otros sectores políticos contrarios al petrismo, la afirmación de la hija del candidato de la izquierda se tradujo en una amenaza o presión para que los electores voten con miedo.

“Hoy nos despertamos con la amenaza de uno de sus hijos sobre un estallido social si pierden. El futuro de Colombia no puede quedar en manos de la oscuridad. Colombia necesita luz y unión del ingeniero Rodolfo Hernández”, escribió Socorro Oliveros.

Sus palabras las acompañó de un video promocional de la campaña de su esposo donde resume en imágenes cómo el ingeniero santandereano ha buscado unir al país a través de su campaña presidencial. “Gracias mi viejo por unir a Colombia”, concluyó.

En sus primeros escritos, la santandereana ha demostrado que sobre el terreno se parece al ingeniero. Al menos, en la forma directa que tienen para expresar lo que piensan. “A Francia Márquez se le olvida que gracias al odio y la oscuridad que han sembrado, ahora los buenos ciudadanos no podemos llegar a la presidencia porque nos amenazan de muerte”, manifestó recientemente.

Socorro Oliveros fue noticia durante la semana porque confesó su admiración a Lina Moreno de Uribe, la esposa del expresidente Álvaro Uribe, quien ofició como primera dama ocho años en medio de la discreción. La empresaria hizo la confesión porque salió del corazón y no calculó que la oposición a Rodolfo Hernández intentara graduarla de uribista.

Sin embargo, ella no se dejó amilanar porque insiste en que dice la verdad. “Están desesperados por ir adelante en todas las mediciones. Ahora me juzgan por ser una futura primera mujer que enseña desde el ejemplo, y no un maniquí útil para campaña política de mentiras. La oscuridad siempre engaña”, escribió en su Twitter.

En entrevista con SEMANA, Oliveros confesó que no tiene ínfulas ni afán de poder. Está convencida de que su esposo ganará las elecciones el próximo domingo, aunque le preocupa trasladar su vivienda a Bogotá, una ciudad que le gusta, pero que no tolera mucho por el frío.

En dicha entrevista contó detalles de cómo se conoció con el ingeniero, cómo ha sido sortear una controvertida campaña presidencial y qué papel jugaría en caso de que su esposo, el ingeniero de 77 años, se convierta en el sucesor de Iván Duque desde el próximo fin de semana.