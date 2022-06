Sofía Petro advierte “un estallido social peor que el del año pasado” si gana Rodolfo Hernández

Sofía Petro, hija del candidato presidencial Gustavo Petro, advirtió sobre los posibles riesgos que traería una victoria de Rodolfo Hernández. En entrevista con el diario ‘El País’, de España, la estudiante aseguró que la derrota de su padre traería consigo un estallido social sin precedentes.

En primer lugar, la joven de 20 años afirmó que hubiera preferido una segunda vuelta contra Federico Gutiérrez por razones estratégicas. Sin embargo, con el resultado del 29 de mayo, aseguró que se está descubriendo un Hernández desconocido para los colombianos.

“¿A nivel estratégico? A lo mejor sí. Si hubiera preferido que eventualmente ganara Fico o Rodolfo, no sé responderlo. Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no lo había escuchado realmente. Ahora que tiene todos los reflectores descubrí que no lo querría en lo absoluto de presidente, a Fico definitivamente tampoco”, dijo Petro.

En ese descubrimiento del exalcalde de Bucaramanga, la hija de Gustavo Petro aseguró: “No podemos dejar que sea presidente”.

“Creo, a mi parecer, que si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, advirtió.

En otro aparte, en el que habla de su trabajo en la campaña presidencial, aseguró que sintió la “necesidad” de involucrarse, tal como le pasó a sus hermanos.

“La otra opción en las segundas vueltas siempre nos ha parecido muy mala, siempre nos ha dado miedo, que puede causar catástrofes sociales, que fue lo que pasó en Colombia el año pasado con el estallido social y lo que a mi parecer podría volver a pasar con una posible presidencia de Rodolfo”, aseveró para el diario español.

El regreso de las protestas es una preocupación de los electores. Hernández, por su parte, prometió evitar un estallido social si es presidente.

Según el exalcalde de Bucaramanga, en entrevista con la AFP, este se desata cuando los gobernantes abandonan a los jóvenes.

“Es abandono de los políticos a las peticiones que hacen los muchachos. ¿Qué pidieron los muchachos en Cali? Educación de alta calidad, gratuita y que tuvieran trabajo. El Gobierno no atendió y se fue presionando eso hasta que estalló en 100 muertos. A lo último le tocó al presidente acceder a todo lo que pidieron, pero tarde”, argumentó.

Frente a esto, propuso actuar de antemano: “Como en el fútbol, anticipo. El gobierno tiene que anticipar los problemas, no esperar a que se incuben porque pasa que nos golean y las goleadas son con muertos”.

Según el candidato, en Colombia no hay una lucha de clases, pero puede haber si no se logra combatir.

“Porque si en un país somos 50 millones y hay 22 millones en condiciones de pobreza y miseria extrema, no es raro que cualquier activista politiquero en lugar de pensar cómo se incluyen en los circuitos económicos a todos esos 22 millones, venga a formar una revuelta”, indicó.

De acuerdo con el candidato presidencial, esto se evita con la lucha contra la corrupción. “Logrando que los políticos no se roben más las vainas. La gente pagando impuestos y los políticos endeudando al país, haciendo reformas tributarias y no solucionan los problemas. Quiere decir que a estos administradores políticos hay que expulsarlos y sustituir importaciones para generar trabajo”, agregó.