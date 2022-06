“Ese es mi perfil, la admiro”: esposa de Rodolfo Hernández llena de elogios a Lina Moreno de Uribe

Socorro Oliveros, esposa del candidato presidencial Rodolfo Hernández, no se guardó nada y reveló esta semana su simpatía hacia Lina Moreno de Uribe, cónyuge del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Mediante una entrevista con Los informantes, la pareja sentimental del ingeniero aseguró que le gustaría reflejar un perfil muy parecido al de Moreno, en caso de convertirse en la primera dama luego de las votaciones de la segunda vuelta, las cuales se llevarán a cabo este domingo.

La santandereana, de igual manera, aprovechó el diálogo con ese programa para señalar que este tipo de afirmaciones pueden perjudicar la campaña electoral de su marido, debido a que este ha intentado desligarse del uribismo.

“Espero que por esto que voy a decir no vaya a tener problemas Rodolfo, pero no me interesa. Es una mujer que admiro: Lina Moreno de Uribe. La admiro enormemente, ese es mi perfil”, precisó inicialmente.

Luego, Oliveros agregó en el espacio televisivo: “Yo doy ejemplo donde me toca, siempre. Yo soy así, disciplinada”. Asimismo, indicó que maneja la constructora con mano dura y que es bastante estricta.

Cabe recordar que la esposa del ingeniero Rodolfo Hernández habló hace unos días en exclusiva con SEMANA y se refirió a los ataques que ha recibido su marido por parte del Pacto Histórico.

La empresaria manifestó, en primera instancia, que jamás han mantenido ningún tipo de cercanía con el exalcalde de Bogotá. Incluso puntualizó que no le tienen confianza.

“Que yo sepa, no ha sido cercano. Es como cuando uno tiene un conocido, quizás amigo, pero no hay confianza y lo trata de lejitos y con cuidadito. Uno no puede ser como Petro es en la vida. Si quiere dirigir un país, los ataques no son la forma”, sentenció.

Igualmente, la santandereana contó que si bien su esposo no le cuenta muchas cosas acerca de los ataques que recibe para no preocuparla, siempre se termina enterando a través de las redes sociales, por lo cual manifestó que intenta aconsejarlo para que no se deje llevar de los comentarios.

“Tal vez él no me cuenta muchas cosas para no preocuparme, pero las redes sociales hacen que uno no sea ajeno a lo que ocurre en el día a día. El papa Francisco me dio un consejo que no olvidaré hasta el día que muera: no podemos perder ni la libertad ni la esperanza. Yo estoy convencida de eso. Cuidemos la libertad y no perdamos la esperanza”, añadió.

Posteriormente, puntualizó en este medio: “Para dirigir una nación, más como Colombia, hay que unirnos y no dividirnos. Hay mucho odio, mucha pelea y no estoy de acuerdo con eso. Seguimos en lo mismo de toda la vida. Eso me tiene triste”.

De acuerdo con la última encuesta publicada por Invamer, el reconocido empresario santandereano (48,2 %) le saca una leve ventaja a Petro (47,2 %). Sin embargo, estas cifras darían un empate técnico entre los dos candidatos.

Antioquia, el Eje Cafetero, el centro del país y los Llanos Orientales muestran un claro favoritismo por Rodolfo Hernández, mientras que la costa Caribe y el Pacífico, por el líder del Pacto Histórico.