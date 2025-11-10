Sofía Vergara es una de las artistas colombianas que se ha destacado por su éxito nacional e internacional como actriz, presentadora y productora de televisión en diferentes programas como Modern Family y reconocidas producciones como Griselda que le han permitido obtener reconocimientos y algunos populares premios gracias a su talento.

La también empresaria es muy activa en sus redes sociales y en su perfil de Instagram cuenta con más de 35 millones de seguidores, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes, y en el que recientemente ha sorprendido con publicaciones sobre su evento.

Sofía Vergara sorprendió con fotografías junto a su hermana

La barranquillera ha recibido el apodo de la Toty, mismo nombre con el que lanzó su nuevo negocio y creó su propia marca de cosméticos y productos para el cuidado del rostro.

La celebración se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, hubo una gran cantidad de invitados y asistentes que mostraron los detalles del lugar y los productos. Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención de los internautas, pues Vergara subió una serie de fotografías en las que se observa compartió con su familia y entre ellas, aparece su hermana Sandra.

“¡Gracias, gracias a todos los que vinieron esta noche a celebrar a @toty! ☀¡Fue una noche perfecta en Miami! Con el grupo de gente perfecto”, escribió en la publicación.

Las imágenes captaron la atención de los usuarios, generando todo tipo de reacciones, pues Sofía siempre se ha robado las miradas de los usuarios, quienes le han resaltado su inigualable belleza.

“Atractiva y hermosa reina”; “todas son preciosas, pero vi primero a Sofía”; “Sofía eres la mujer más hermosa”; “¡Chica, te ves cada día mejor!”; “bonita mujer”; “Toty sos la más bella”; “Está mujer puede salir al lado de jóvenes divinas y aun así nadie sería más bella que ella”, entre otros.

Por otro lado, Sandra Vergara, hermana de Sofía y quien estuvo en el evento, también recibió elogios en la publicación que hizo a través de su perfil de Instagram.

“Espléndida”; “Tu hermana es hermosa, pero tú eres hermosamente exquisita”; “Mi favorita”; “Tanta belleza”; “Se nota que fueron criadas por la misma persona, exudan dulzura”; “Sandra es tan linda”; “Eres un soplo de aire fresco”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es la hermana menor de Sofía Vergara?