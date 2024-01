Sofía Vergara rompió el silencio y se pronunció sobre la polémica entrevista con el periodista Pablo Motos: “Mala intención”

La barranquillera volvió a tomar el impulso en la escena artística con el reciente proyecto que integró, encarnando a la famosa y reconocida Griselda Blanco, narcotraficante colombiana. En esta idea no dudó en meterle su sabor latino y retomar a las raíces ligadas a su país, reflejando el talento que lleva en la sangre.

La colombiana concedió conversaciones con la prensa y formatos de televisión, entre los que destacó el controversial formato El Hormiguero , de España, en el que la celebridad capoteó de manera brillante una seguidilla de preguntas inusuales de Pablo Motos. La actriz no se dejó opacar y terminó dando respuestas sorpresivas que llegaron a las redes sociales.

Y eso no fue todo. La Toti increpó a Motos con varias preguntas: “¿Cuántas nominaciones tienes tú a los Emmy en Estados Unidos? ¿Y a los Golden Globes?”.

Este intercambio de palabras fue clave para que más de uno atacara al periodista español y no le permitiera defenderse, teniendo en cuenta la supuesta intención con la que lanzó las pullas a la latina. Pese a que se disculpó y reveló una “verdad”, la atención se giró a la colombiana, quien rompió el silencio y se pronunció.

Pablo Matos intentó 'corchar' a Sofía con varias preguntas, pero la colombiana no dudó en responder duramente. | Foto: Tomada de Instagram @elhormiguero

Sofía Vergara confesó verdad sobre entrevista con Pablo Motos

De acuerdo con lo que se apreció en los últimos días, Sofía Vergara tuvo una charla con Ventaneando, donde le indagaron sobre esta controversia. La estrella de Modern Family no se guardó sus declaraciones y allí soltó un detalle inesperado.

Según se vio, su posición era bastante distinta a lo que se creía, ya que todo estaba estipulado y planeado para que la conversación subiera de nivel. La barranquillera afirmó que le tenía aprecio al español y no existía ningún problema.

“A mí me dijeron: Para que sea chistoso, métete con él y comienza a mmm… Yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, solo que estábamos tomándonos el pelo entre los dos”, aseguró, a lo que agregó: “Hay muchas cositas que sí eran verdad, pero nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho”.