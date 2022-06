“Suelta y atraerás lo que mereces”: la profunda reflexión de Sebastián Caicedo

El actor bogotano Sebastián Caicedo ha estado en el ojo del huracán de la prensa y los internautas, debido a su marcado distanciamiento -en redes sociales- de su esposa, la también actriz, Carmen Villalobos, como se ha evidenciado en sus cuentas de Instagram, específicamente.

Sin embargo, no es para menos, pues sus seguidores (tanto de la pareja como de cada uno) han estado muy pendientes de sus publicaciones, que llaman notablemente la atención de los internautas, sobre todo de Caicedo, debido a que en el último mes, especialmente, se ha mostrado muy reflexivo, incluso utilizando palabras como namasté, empleadas generalmente por el budismo o culturas como la japonesa.

Así las cosas, Sebastián sigue dando de qué hablar, pues en su última publicación compartió 4 fotos tipo selfie y acompañó el post con un mensaje que decía: “Hoy suelta y atraerás lo que mereces! Suelta lo que te preocupa. Suelta lo que no trae paz a tu vida. Suelta el control. Sueltas los miedos!”.

“En cada momento que sientas que tu energía está bajita, repite las palabras mágicas: Perdón, lo siento, te amo, gracias, y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te perturba. Cada segundo es el momento correcto y perfecto para volver a empezar! Gracias, gracias, gracias!”, agregó, dejando ver que su vida ha tomado un enfoque mucho más espiritual que antes.

Entre tanto, lo que hizo choque en sus fanáticos, es que ese mensaje pudiera tratarse del sonado, pero no confirmado divorcio entre el actor y la protagonista de la nueva versión de la novela ´Hasta que la plata nos separe´, debido a que en una ruptura se requiere soltar para poder avanzar, según lo han dicho los expertos en salud mental.

De otro lado, hubo un comentario que definitivamente no pasó desapercibido y es el de la influencer Sara Montoya, con quien Caicedo se dejó ver en los últimos días muy cercano e incluso había escrito “te adoro”, por lo tanto, lo que ella comentó a esta publicación, deja qué pensar entre sus fans, pues ella escribió: “Te mereces siempre lo mejor (corazones) eres increíble”.

Vale mencionar que otra de las publicaciones de Caicedo mantiene su enfoque hacia lo espiritual, pues posteó: “Que tu aprendizaje sea siempre a través del amor y no desde el sufrimiento!! Ama tu alma, ama lo que has hecho, ama tu camino de vida, ama quien eres, ama tu prójimo, ama a quienes te rodean aunque a veces no los comprendas, ama todo lo que ha llegado a tu vida porque recuerda que no existen las casualidades, ama a quienes han cruzado por tu vida aunque te hayan causado dolor sin saberlo, tenían como misión dejarte mensajes y aprendizajes”.

Y continúa diciendo que se debe amar los errores, “los pequeños y los grandes milagros que ocurren a tu alrededor todos los días, ríe porque tienes el don de ser feliz, crear tu propia felicidad!! Somos los únicos que podemos demostrar alegría a través de risas, entonces para que invertir tiempo enojados o aburridos? Mientras más complejo sea el día, ríe más, porque al hacerlo vibras en gratitud”.

“Amar es el camino, el amor es la respuesta a todo. Ríe y vibra en gratitud. Ríe y contagia a los demás con tu alegría. No necesitas llenarte de cosas materiales para ser feliz. Basta con tener la capacidad de levantarte y seguir. La capacidad de ser el dueño de tu destino y la capacidad de amar y ser feliz!!”, finaliza su post, confirmando que la reflexión, ahora hace parte de su vida, pero sin referirse al posible divorcio de Carmen, con quien lleva 13 años.