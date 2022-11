‘Tatán’ Mejía desató polémica en redes tras hablar de la marihuana y de los borrachos

A través de sus redes sociales, el presentador, corredor de motos e influencer Tatán Mejía hizo varias revelaciones sobre su estilo de vida, afirmaciones que causaron polémica entre sus seguidores y los usuarios de internet, porque indicó que “odiaba a los borrachos”, pero estaba de acuerdo con la legalización de la marihuana.

Las declaraciones de Mejía se dieron a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, en la que respondió algunas de las inquietudes de sus seguidores. Sorprendió que el presentador contó que le salían muchos comentarios acerca del consumo de marihuana, a lo que él decidió hacer un comentario jocoso y luego reveló lo que pensaba al respecto.

“Esta me sale mucho, ¿tengo cara de marihuanero o qué?”, bromeó Mejía, y luego agregó: “Tengo que confesar que la he probado, un par de veces, estoy de acuerdo con la legalización, 100 % de acuerdo. Soy de los que prefieren, mil veces, los marihuaneros a los borrachos; odio a los borrachos, con todo mi corazón y no me los aguanto”.

El deportista insistió en que no le gustaba estar borracho e incluso afirmó que no lo había estado en su vida; sin embargo, sí estaba de acuerdo con la legalización de la marihuana, indicando que esta última hacía menos daño que el alcohol, recalcando que algunas de las personas borrachas tienden a comportarse violentamente, a diferencia de quienes se fuman un “porro”.

“No soy consumidor de marihuana, pero sí estoy de acuerdo con que legalicen ‘esa vuelta’, sí estoy de acuerdo con que dejen tanta joda con eso, sí estoy de acuerdo con que hacen menos daños que los borrachos. El trago está permitido, entonces, que le peguen a la mujer en la casa y que lleguen los borrachos… Eso sí está permitido. Pero que un ‘huev*%’ se fume un ‘porro’ en la calle, eso sí está muy mal visto. Estamos equivocados”, expresó en sus redes sociales.

Y concluyendo con el tema, insistió en que aunque algunas personas lo critiquen por sus opiniones, también ha tenido ejemplos claros de las diferencias entre los efectos del alcohol y la marihuana, por lo que expuso una serie de situaciones que se presentan en ambos casos.

“Te puse los cachos, mi amor; es que estaba borracho. Te grité; no, es que estaba borracho. Me choqué; no, es que estaba borracho. Se me fue la mano, me vomité, tengo guayabo; es que estaba borracho… Es que mi hijo llegó el otro día, le pegó a tres mujeres, es que estaba borracho... Creo que la gente que fuma, los que conozco, fuman y se leen un libro. Los otros van y meditan. Los otros van y juegan con sus hijos. Los otros van y cocinan. Yo no veo a un marihuanero por ahí gritando o haciendo cosas raras…”, puntualizó Mejía.

Maleja Restrepo compartió los duros días que vive por estar separada de ‘Tatán’

Recientemente, a la pareja se le ha visto distanciada, pero esta vez no se trata de alguna crisis matrimonial, sino de un nuevo proyecto laboral que los separó.

Hace algunos días, Maleja comentó que se encuentra ‘separada’ del deportista porque él ha estado fuera de casa por un nuevo proyecto laboral, una etapa que nunca había enfrentado antes. A pesar de que la también creadora de contenido ha dado algunas pistas de dónde podría estar, muchos seguidores se encuentran a la expectativa de los detalles.

Ante la difícil situación, la famosa decidió hablar y ‘desahogarse’ con sus seguidores a través de la ‘Caja de preguntas’ de las historias de Instagram, ya que se ha mostrado bastante afectada por la ausencia de su esposo, pues nunca se habían separado por tanto tiempo.

“Hablemos del amor, porque a mí hasta cuando ‘Sebas’ se va se me cierra hasta el apetito. ¡Qué vaina tan horrible! Los síntomas que me dan es que se me va el apetito, no había ni almorzado. Pero faltan cuatro días para verlo, así que, hablemos del amor”, señaló Maleja en una de sus InstaStories de la red social.