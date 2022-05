“Te amo, te amo”: la dedicatoria de Carolina Cruz a su ‘alma gemela’ en ‘Día a día’

Carolina Cruz, que es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, empezó a celebrar anticipadamente el cumpleaños de su sobrina Gaby Cruz Zafra y abrió este miércoles la emisión de Día a día con una efusiva dedicatoria.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la empresaria vallecaucana nunca ha ocultado que la menor es su verdadera ‘alma gemela’, por lo cual no quiso pasar por alto esta fecha tan especial.

“Hoy está cumpliendo años Gaby. ¡Te amo! Te amo, te amo con toda mi alma”, fue el mensaje que le envió la presentadora a la joven, que vive actualmente en La Florida (Estados Unidos).

Además de estas declaraciones en pleno programa, la modelo compartió una pequeña galería de imágenes en la que mostró algunos de los mejores momentos que ha vivido con la adolescente. Asimismo, le dedicó otras emotivas palabras.

Carolina Cruz, de igual manera, aprovechó el natalicio de su sobrina para revelar que gracias a ella tomó la decisión de ser madre, algo que hace unos años no tenía contemplado del todo.

“Muñeca de mi alma, estrenaste mi corazón el día que naciste. Ese día nació en mí la ilusión de ser mamá. Eres mi alma gemela, eres la niña de mi vida y eres el ángel terrenal más maravilloso que existe”, manifestó inicialmente.

Luego, concluyó: “Nuestra conexión es única e indescriptible. Le pido a DIOS y a la Virgencita Que te guarden y te protejan por cientos de años. Disfruta tu día, sigue siendo la niña de mis ojos”.

Carolina Cruz alerta a sus seguidores

La presentadora denunció públicamente hace algunos días que estaban usando su imagen para hacer publicidad engañosa en las redes sociales. Igualmente, compartió una serie de publicaciones de unas pastillas para adelgazar que estaban promocionando con su nombre.

“Esto es falso, esas cápsulas son un veneno. Eso es muy peligroso, jamás he consumido ese producto. Ni idea qué contenga. ¡Ojo! No arriesguen su vida, esto es una estafa”, puntualizó Cruz.

Tras varios días de haber hecho el denuncio, la exreina de belleza volvió a pronunciarse con respecto a este hecho y enfatizó que decidió tomar acciones legales, puesto que siguen utilizando su imagen para engañar a la gente.

La modelo también aprovechó el momento para reiterar que nunca le ha hecho publicidad a ningún tipo de producto para adelgazar. Además, indicó que lo que no sale en sus redes sociales oficiales es completamente falso.

“Quiero aclarar un tema que me tiene preocupada. Nunca he promocionado ninguna pastilla para adelgazar, todas esas publicidades son falsas. Esto quiero que lo hagan viral porque no se que contengan esas pastillas y puede salir alguien afectado”, agregó.

Por último, precisó: “Todo lo que han visto que sale en los medios de comunicación es mentira, son montajes. Yo no quiero que pase algo grave con la salud de una persona por estas pastillas. Mis abogados ya están trabajando en el caso”.

La actriz Danna García respondió rápidamente la publicación de la presentadora de Caracol Televisión y aseguró que también han utilizado su imagen para promocionar estos ilícitos productos.

“Caro, estoy de acuerdo. También me usan a mí y yo no los conozco. Es un fraude de una empresa desconocida”, concluyó la artista, quien participó recientemente en la segunda temporada de Pasión de gavilanes.