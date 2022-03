“Tengo claro que esta es la audición más extraña de la temporada”: José Gaviria

Luego de lanzar un grito muy particular, participante se soltó el pelo y empezó a cantar replicando una voz femenina.

A lo largo de los años, el programa Factor X de RCN se ha caracterizado por tener un sinfín de anécdotas en sus audiciones y esta vez no sería la excepción. Las audiciones son ese primer paso en el que los concursantes se esfuerzan por mostrar todo su talento, personalidad y entusiasmo, además de demostrar si realmente tienen el valor suficiente para ser el próximo ídolo del canto en Colombia.

En esta ocasión han tenido algunos personajes llamativos por sus prendas de vestir, su forma de cantar y sus coqueteos con la nueva integrante del jurado Carolina Gaitán. Sin embargo, en la presentación del sábado 5 de marzo (capítulo 21), se llevaron una sorpresa aún más grande y a lo que José Gaviria denominó como “la audición más extraña” de la temporada.

Una de las personas que apareció en las audiciones en Barranquilla les provocó una enorme sorpresa, que llevó a que José Gaviria lanzara esa llamativa afirmación.

A lo largo de los años, el programa Factor X de RCN se ha caracterizado por tener un sinfín de anécdotas en sus audiciones. - Foto: Canal RCN

El participante que se presentó en el capítulo mencionado anteriormente, llegó con su cabello largo recogido, con una camiseta azul y un aspecto relajado; sin embargo, luego de lanzar un grito muy particular, se soltó el pelo y empezó a cantar replicando una voz femenina.

“Tengo claro que esta es la audición más extraña de la temporada”, aseguró José Gaviria, para luego indicar en nombre del resto de jurados que el concursante no clasificó a la siguiente fase.

El hombre que hizo esa presentación indicó antes que su acto estaba inspirado en la cantante Cristina Aguilera, de quien afirmó tiene una gran influencia artística para él.

Este es el video con la audición que provocó la afirmación del productor musical y jurado del concurso, momento que fue replicado por algunos usuarios desde sus cuentas de Twitter.

¿Será que sí es la audición más extraña de esta temporada en Factor X? pic.twitter.com/I28AEpL5BN — Ana (@PuraCensura) March 6, 2022

Cabe recordar que en días pasados también se presentó otro personaje muy particular quien insistió en quedarse en el programa, a pesar de que ya había obtenido un NO como respuesta.

Se trata de Andrés García, un cantante de rap que inició su espectáculo entre rimas y líricas, como era de esperarse. Como todos, el concursante tenía la esperanza de estar en el selecto grupo de elegidos, después de las largas filas que debió hacer para estar allí.

Tras presentarse, García quería mostrar la improvisación que podía hacer con los jurados, pero estos le dijeron que no era necesario, pues ninguno quedó convencido con su intervención inicial. En efecto, le pidieron salir del set de grabación, pero el concursante hizo caso omiso y prefirió arrodillarse.

Al hombre no le gustó que no lo hubieran elegido y desde el piso gritó: “Los raperos estamos acostumbrados a que siempre nos rechazan”. De inmediato, Roxana, una de las jurados, lo detuvo y le dijo “aquí no”, debido a que la decisión no tenía nada que ver con el género musical, caracterizado por el flow.

Roxana recalcó que había cosas buenas en cuanto a la presentación musical, pero que su “falta de respeto” fue el principal detonante por el que no podía seguir en el proceso. En adición, le argumentó que cantó aun cuando José Gaviria le pidió parar y, por ende, no iban a tolerar ese tipo de comportamientos en el reality musical.

Con resignación, el rapero aceptó la negativa del jurado y se fue del set de grabación. Luego de esto, Gaviria no quiso quedarse callado y expresó que, en su larga trayectoria y experiencia con ‘Factor X’, llevaba mucho tiempo sin presenciar algo así. “Hacía rato que no teníamos esto”, dijo el productor musical. Incluso se puede ver cómo el jurado llama a seguridad, pero lo que ocurrió después no se vio en la pantalla.