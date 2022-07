“Tengo el corazón arrugado”: Galy Galiano, tras la muerte de Darío Gómez

La muerte del Rey del Despecho ha dejado trastocadas las emociones de muchos de sus colegas y seguidores que sienten la partida del ícono de la música popular, entre ellos, Galy Galiano, otro representante de este género que ha acompañado a algunos en sus tusas.

Con un emotivo mensaje, el intérprete de Me bebí tu recuerdo, despidió a su colega y amigo.

“Nada es más cierto que decir: Nadie es eterno. Yo complementaría; ni en la tierra ni debajo de ella. Afortunadamente, “compadre” Darío, como también lo expusimos en nuestras canciones por el amor a nuestro Padre celestial, seremos eternos en la dimensión de su gloria. Te extrañaremos por siempre y jamás se apagará tu voz. Recordaré las innumerables ocasiones que unimos nuestras voces en conciertos para cantarle a nuestro público. Paz en tu tumba, amigo”.

El post también fue publicado en sus stories de la misma red social, acompañado una de las canciones que más se ha coreada generación tras generación: Nadie es eterno.

Sus fans también enviaron mensajes como el siguiente:

“Mis más sentidas condolencias para toda la familia y a los artistas de este género del despecho. Sr Darío Gómez, Dios reciba su alma en su santo reino. Gracias por ese gran legado que nos deja expresado en sus canciones”.

Al ser una muerte repentina del intérprete de Sobreviviré, los seguidores de Galy Galiano no dudaron en preocuparse por su salud.

“Gali por favor cuida tu salud, haz ejercicio, come bien, ve al médico, no tomes y no pases rabias, que a ti te necesitamos mil años más y con tanta pérdida no podríamos”, escribió una internauta.

Las declaraciones de Galiano tras la muerte de su colega

En una conversación con Blu Radio, Galeano, dijo: “Me acosté temprano y me he levantado con la noticia. Tengo el corazón arrugado porque no solo se fue esa persona que ha representado nuestra música”.

Asegurando que el género popular “es la descripción exacta de lo que somos, de los que vivimos y lo que sentimos”, se refería a su amigo como una persona “luchadora”.

“Nosotros inventamos la palabra despecho (...) La gente lo conoce como tal, como una decepción amorosa, pero esto va mucho más allá”, puntualizó.

Además, habló sobre esa producción musical en la que los dos compartieron un mismo sentimiento, refiriéndose a Ni tuya ni mía, canción que primero Galeano cantó con Jose Guadalupe Esparza, y en otra oportunidad, la grabó con el Rey del Despecho.

Una nueva ola del género popular

En la conversación no dudó en hablar sobre la transformación que ha tenido su género musical, con la participación de muchos de sus colegas.

“Fuimos parte del proceso, sufrimos en un comienzo. La gente escuchaba nuestra música con los vidrios arriba porque le daba pena, pero con el pasar de los años, la gente empezó a darse cuenta de que eran sus propias canciones, que era su propia descripción. Entonces, nosotros vivimos de eso, nos alegraba mucho la manera como se iba viendo la transformación”, precisó.

Por esto, artistas del género popular como Pipe Bueno, Paola Jara, Yeison Jiménez, y Jessi Uribe, entre otros, no dudaron en expresar el dolor que sintieron tras la pérdida de este representante de la música popular.

“No tenía idea de que esto me iba a doler tanto, tal vez porque nunca ni siquiera contemplé que esto podía llegar a suceder. Se nos va una leyenda, nuestro Rey del Despecho, nos quedaron faltando muchos años de tu música y unas cuantas borracheras juntos. Mi sentido pésame para toda su familia. Vuela alto maestro”, publicó en un video Pipe Bueno, que en medio de lágrimas dio un emotivo mensaje.

El artista se refirió a la calidad humana que Darío Gómez siempre tuvo, y cómo estuvo dispuesto a colaborar en uno de sus éxitos Guaro Remix, una canción que reunió a muchos de sus colegas.