¿Terminaron? Norma Nivia y Peluche, en el limbo tras ingreso de la hermana de Mateo: “Me voy a alejar”

Luego de que los famosos terminaran de ver el partido Colombia Vs. Paraguay por autorización de el Jefe, quedaron ‘congelados’ y a la expectativa de quién sería la persona que, esta vez, entraría a la casa.

Melissa, hermana de Mateo ‘Peluche’ Varela, ingresó a ‘La casa de los famosos’

De una manera muy calmada y sutil, Melissa se dirigió a su hermano y enfocó sus palabras en recalcarle que él es un hombre valioso, que merece todo en el mundo y no lo está recibiendo, por el contrario , se está ‘apagando’ y eso se ha visto reflejado, sobre todo, en su ánimo y en su físico, debido a lo fuerte que es la competencia y a su relación con la actriz Norma Nivia.

View this post on Instagram

Al parecer, esto no ha sido del agrado de su hermana y se lo dejó saber: “No necesitas plataformas, nunca has tenido problemas de autoestima, no necesitas nada de eso, eres perfecto como eres”, dijo.