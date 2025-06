Laura Sánchez, influenciadora colombiana que comparte contenido bajo el usuario de Laura La Amateur, ha estado publicando algunos videos informativos en cuanto a la disputa legal que enfrenta Frisby y una empresa creada bajo el mismo nombre, logo y promesa de producto en España.

La joven, quien cuenta con título de abogada, quiso detallarle a sus seguidores, la situación de la compañía, utilizando el terminó ‘Frisby Pirata’ para referirse a la marca española, lo que le ha generado una gran angustia al ser contactada por el equipo legal de la empresa.

“Frisby España me pide 30.000 euros en título de indemnización para no iniciarme un proceso penal y civil en ese país. Como ustedes ya saben, hice tres videos en los que les expliqué la situación de Frisby Colombia y Frisby España, en los que me referí a este último como ‘Frisby Pirata’ porque lo hice de manera pedagógica y porque es mi opinión”.

En medio del clip que compartió hace pocos minutos, Laura aclaró que tiene conocimiento de los términos que tiene permitido mencionar teniendo en cuenta la libertad de expresión.

“A la empresa Frisby España, que en mi opinión, es ‘Frisby Pirata’ no le gustó eso y me pidió que borrara los videos y que hiciera una rectificación. No accedí porque estoy convencida de la legalidad de mis afirmaciones”.

Laura le comentó a sus miles de seguidores que, en primera instancia, Frisby España le pidió los 30.000 euros (aproximadamente, 140 millones de pesos colombianos) a modo de indemnización para no iniciarle un proceso en el que, posteriormente, podrían llegar a solicitarle la suma de 120.000 euros (más de 560 millones) por ‘daño a la reputación de la marca’.

@laamateur Este video refleja mi opinión personal sobre una disputa legal de interés público. Me amparo en mi derecho a la libertad de expresión, y no hago imputaciones de delitos ni afirmaciones falsas. ♬ sonido original - Laura • laamateur

No obstante, la influenciadora resaltó que los encargados del área de marketing digital usan el término ‘Frisby Pirata’ para impulsar sus publicaciones generar interacciones, por lo que esto, no sería un problema para la marca, y, por el contrario, estarían sacando provecho de estas palabras.

“Al parecer el community y el legal de Frisby España porque hoy utilizan mi término a modo de marketing, ¿no les estaba haciendo daño a su reputación?“, preguntó de forma irónica.

Para finalizar, se sinceró con su comunidad y dejó ver que se ha visto afectada por el caso:

“Yo no les puedo describir la angustia que he sentido con la cantidad de mensajes intimidatorios en los que se me piden grandes sumas de dinero por parte de esa empresa. Lo que si les puedo decir es que no voy a ceder, no voy a borrar mis videos y voy a seguir ejerciendo mi derecho fundamental a la libertad de expresión”.