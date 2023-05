Tom Hanks anticipa que seguirá protagonizando películas por muchos años “gracias a la inteligencia artificial”

Tom Hanks es desde hace muchos años uno de los actores más taquilleros y poderosos de Hollywood y ese estatus podría no decaer cuando se vaya de este mundo, gracias a que la inteligencia artificial (IA) podría recrear su imagen “hasta la segunda venida de Cristo”. Así lo aseguró en un podcast conducido por Adam Buxton, en el que hizo interesantes revelaciones sobre cómo está encarando Hollywood el auge creciente de esa disciplina.

Hanks dio a conocer que, tanto artistas como agentes, están diseñando planes para asegurar que los primeros tengan los derechos sobre cualquier avatar digital que se haga de ellos.

“Vimos esto venir, sabíamos de esta posibilidad de tomar ceros y unos del interior de un computador y convertirlos en una cara y en un personaje. Lo que pasa es que ahora ha crecido de una manera impresionante”, afirmó el actor.

El protagonista de Finch asegura que, si quisiera, podría lanzar siete cintas en las que aparecería de 32 años, gracias a la tecnología. - Foto: Getty Images

El reconocido protagonista de Forrest Gump detalló que los managers ya están redactando formatos de contratos que aseguren que los actores tienen el control de todo lo que se haga a partir de su apariencia.

“Te puedo asegurar que hay discusiones en todos los gremios, todas las agencias y todos los bufetes de abogados alrededor de todas las ramificaciones legales para establecer que cara, voz y todo lo demás sean de nuestra propiedad intelectual”, aseguró.

Tom Hanks recordó que él se convirtió en un pionero en este campo, específicamente de la tecnología de captura del movimiento, cuando apareció, en forma digital, en la cinta animada ‘El expreso polar’, en 2004. De hecho, si “lo atropellara un bus”, en sus propias palabras, su carrera no se detendría, pues se podrían seguir haciendo películas con las impresiones que se tomaron de su fisonomía y movimiento para esa producción.

Ante el auge de la inteligencia artificial, los artistas de Hollywood y sus managers se están brindando para proteger los derechos sobre su imagen, reveló Hanks. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así, agregó, la IA le da la posibilidad, si quisiera, de protagonizar siete filmes en los que él apareciera como si tuviera 32 años. “Cualquiera puede ahora recrearse a sí mismo a la edad que quiera, mediante inteligencia artificial o tecnología de falsificación profunda (deep fake)”. Si no se diera conocer que es IA, continuó, nadie sabría, pues la tecnología es muy capaz de dar un efecto muy realista.

De todos modos, Hanks reconoció que el actor que se vería en esas cintas carecería de su talento artístico y que su avatar podría terminar en películas que él no aprobaría.

“Sin duda, la gente podrá darse cuenta, pero la pregunta es ¿les importará? Habrá algunas personas a las que no, que no harán esa delimitación”, reflexionó el actor, ganador de dos Óscar, premios a los que ha estado nominado seis veces.

La verdad es que el tema de la IA no era el tema principal de la entrevista. Por estos días no está promocionando ninguna cinta, sino su primera novela ‘The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece’, la cual ha recibido buenos comentarios de la crítica. Esta es la portada de la obra:

The Times, de Londres, dijo que se trata de “una obra literaria verdadera, diestramente estructurada, poblada de personajes y no de caricaturas y contada con una prosa fulgurante y segura, sin una sola frase tonta en sus más de 400 páginas”.