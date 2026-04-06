Trump hace jugada y motiva a boicotear conciertos del famoso Bruce Springsteen; lo llamó “ciruela pasa reseca”

El presidente estadounidense Donald Trump llamó a sus partidarios a boicotear los conciertos de la megaestrella del rock Bruce Springsteen, uno de sus principales críticos en el mundo cultural y al que el mandatario describió como una “ciruela pasa reseca”.

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“Bruce Springsteen, un mal cantante y muy aburrido, que parece una ciruela pasa reseca que ha sufrido el trabajo de un cirujano plástico realmente malo, lleva mucho tiempo con un caso horrible e incurable de Síndrome de Trastorno por Trump”, afirmó el presidente el pasado jueves en su plataforma Truth Social.

“LOS PARTIDARIOS DE MAGA DEBERÍAN BOICOTEAR SUS CONCIERTOS CARÍSIMOS, QUE APESTAN” añadió el mandatario republicano de 79 años, en alusión al acrónimo de su lema de campaña, Make America Great Again.

El presidente Donald Trump. Foto: AP

El autor de Born in the USA, de 76 años, arrancó una gira el pasado sábado en Mineápolis, durante las protestas bautizadas como No Kings (Sin Reyes), para denunciar las políticas antimigratorias del republicano y su deriva autoritaria.

Land of Hope and Dreams (Tierra de promesas y sueños) llevará a Springsteen y a su E Street Band por una veintena de ciudades de Estados Unidos, un país dividido por las políticas de Trump, según los sondeos.

Crítico de Trump desde su primer mandato, Springsteen ha expresado con fuerza su desprecio por el exempresario y exestrella televisiva en sus conciertos.

“Los Estados Unidos sobre los que he escrito durante 50 años (...) están ahora en manos de un gobierno corrupto, incompetente, imprudente y traicionero”, dijo en Mineápolis al arrancar su concierto.

La gira del cantante finalizará en el estadio Nationals Park de Washington el 27 de mayo.

El evento se celebrará poco antes del cumpleaños de Trump, el 14 de junio, que también ha previsto su propio espectáculo, en los terrenos de la Casa Blanca, para soplar sus 80 velas: un show de artes marciales mixtas.

Los conciertos de Bruce Springsteen oscilan entre los 150 dólares hasta más de 2.000 dólares en zona VIP, en Nueva York (el 11 de mayo).

El espectáculo de Trump, que consistirá en una jaula en la que se enfrentan dos luchadores con toda clase de golpes, tendrá lugar en la explanada sur de la Casa Blanca, y por ahora se desconoce si podrá acudir el público en general.

*Con información de AFP.