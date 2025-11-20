Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

El universo de la belleza vuelve a llenar titulares con la celebración de Miss Universe 2025, una edición que promete marcar un hito en la historia del certamen.

A lo largo del tiempo, este concurso de belleza ha dejado de enfocarse únicamente en los estándares tradicionales de belleza para incorporar dimensiones como la inteligencia, la autenticidad y el impacto social de las participantes.

Este año, además, el escenario se ha visto sacudido por distintas polémicas, lo que ha elevado aún más las expectativas en cuanto a la diversidad y preparación de las candidatas.

Nueva corona de Miss Universe: ¿cómo es y cuánto vale?

Uno de los detalles más importantes ha sido la corona que llevará la próxima soberana, pieza que volverá a imponerse tal como ocurrió en 2024, de la mano de la actual Miss Universe, Victoria Kjaer, de Dinamarca.

Fabricada por la casa joyera filipina Jewelmer, esta corona mezcla oro, diamantes y 23 perlas doradas del Mar del Sur, combinando elementos modernos con símbolos tradicionales del certamen.

Más ligera que modelos anteriores, busca ofrecer mayor comodidad a las ganadoras. Su diseño representa el Sol, el movimiento del mar y el aire, integrando un lenguaje visual que corresponde a la edición número 74 del concurso.

Ella sería la ganadora de Miss Universo 2025. | Foto: Instagram @missuniverse

La corona, presentada previamente en el perfil oficial de Instagram del certamen bajo el nombre Lumiere de I’Infiniti, llegó acompañada de una explicación que permanece intacta en la memoria de los seguidores.

“Un majestuoso homenaje a la vida y sus elementos universales, los rayos adornados en diamantes reflejan la luz y el fuego que emanan del sol. Tendriles de diamantes y rico oro recuerdan la espuma marina que se encuentra con las costas y el aire soplando sobre las olas. Las personas doradas del Mar del Sur evocan la esfera de la Tierra, irradiando belleza desde el océano, nuestra fuente de vida, hasta los susurros y promesas del universo y su infinito más allá”, se lee en el post.

Y se añade: “Adornando a la mujer cuya verdadera belleza irradia desde dentro, que esta corona sea un faro de luz y esperanza, guiando e inspirando los infinitos sueños de las generaciones venideras”.

Más allá de su simbolismo, el valor económico de esta joya también genera impacto: está avaluada en aproximadamente 5,3 millones de dólares, una cifra que ronda los 23.000 millones de pesos colombianos.

Ella sería la ganadora de Miss Universe 2025, según la Inteligencia Artificial

Recientemente, y según la IA consultada por SEMANA, se obtuvieron los resultados de cuál sería la concursante que podría resultar como la ganadora de este certamen de belleza.