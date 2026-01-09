⁠Valentino Lázaro recibe su primer ataque en ‘La casa de los famosos 3’, a días de iniciar: “Es casa de famosos, no casa de payasos”

La casa de los famosos, en su tercera temporada, está a tan solo tres días de iniciar y dar de qué hablar en redes sociales, sobre todo una vez comience la convivencia 24/7, la cual podrán observar los internautas cada que deseen.

Desde hace meses atrás, este polémico reality empezó a tomar forma desde que los participantes se iban confirmando, tanto por votación del público como por invitación directa de ‘El Jefe’.

En la tarde del pasado jueves 8 de enero se llevó a cabo en las instalaciones del Canal, la gala previa del programa, ya con los participantes confirmados, prensa, presentadores oficiales y demás.

Valentino Lázaro recibió ataque de otro habitante de ‘La casa de los famosos’

En este encuentro, varios concursantes empezaron a cruzar palabras y en redes sociales revelaron una charla que tuvieron dos habitantes: Lorena Altamirano y Juanse Laverde.

En esta conversación, ambos se refirieron al inesperado anuncio del ingreso de Valentino Lázaro (polémico influencer) a la casa, y fue el joven cantante quien se fue con toda en contra de Lázaro.

Fue él quien le preguntó a Lorena qué opinaba acerca de los nuevos ingresos, a lo que ella contestó “Tengo miedo”.

Con cierta tranquilidad y resignación, Laverde le confesó que él no sentía miedo, pero que sí sentía que el programa había tomado otro rumbo al confirmar sobre todo el ingreso de Valentino.

“Esto es la verdad [...] Yo no tengo miedo, es como raro... es casa de famosos, no casa de payasos. ¿Por qué repiten la historia?, por ahí en la Biblia dice que Dios no hace las cosas dos veces igual, pero lastimosamente esto no es la biblia y metieron a Yina Calderón versión hombre", dijo Juanse haciendo referencia a la influencer huilense que participó en la segunda temporada y dio de qué hablar todo el tiempo.

Ante la respuesta de él, Lorena mencionó que justo como lo parece, el cantante no es una persona muy tranquila: “Juanse uno lo ve todo tranquilito, todo ahí, pero él se tira unos comentarios”.

En este mismo evento, se le preguntó a tres mujeres por el ingreso de Valentino y todas reaccionaron de la misma manera, en contra de su participación.

“No es una persona de mi agrado, en lo absoluto. Hoy puedo decir que es un cero a la izquierda y que no existe, o sea, cero”, dijo Johanna Fadul.

“Cero, lo hubieran puesto a votaciones otra vez pa’ que se quedara por allá pegado y ahogado”, señaló Luisa Cortina.

“Me imagino que va a ser la piedra en el zapato de más de uno, espero no tener que topármelo, que siga haciendo como ha hecho siempre, que es que cada vez que me pasa, pues no me mira y no me saluda, entonces tratemos de continuar igual, Valentino”, afirmó Alexa Torrex.

Valentino se pronunció por reacción de habitantes a su ingreso en 'La casa de los famosos 3'. Foto: Instagram: @valentinnolazaroh

El polémico influencer también habló acerca de su ingreso y de cómo creía que los demás participantes lo iban a recibir. En sus palabras, Valentino dejó claro que es consciente que puede no recibir la mejor bienvenida por parte de muchos de ellos por la percepción que tiene él fuera y lo que muestra en sus redes sociales.