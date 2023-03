Verónica Alcocer se vio con la legendaria banda de rock Def Leppard; hubo abrazo

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, ha sido una de las más polémicas, figurantes y activas en la política nacional, lo que ha causado críticas de parte de la ciudadanía y de varios sectores políticos, especialmente en la oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Recientemente en un video tipo documental que compartió la banda británica de rock Def Leppard en su canal de YouTube, llamado DEF LEPPARD - Behind The World Tour - Episode 2: COLOMBIA & PERU ‘There will be rock!’ se le vio a la sucreña junto a la legendaria banda.

Def Leppard en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, el 25 de febrero de 2023. - Foto: Ocesa

Esto, porque en medio de su gira por Latinoamérica y el mundo, visitó Bogotá, pues se presentaron el pasado 25 de febrero en el Parque Simón Bolívar junto a otras bandas, ante más de 14.000 personas que aguardaban con ansias verlos.

La imagen era desconocida para muchos, pero en el corto se conoció dicho detalle que llamó la atención de los internautas. Hay que decir que la banda se presentó tanto en Colombia, como en Lima, Perú, en donde, además, aprovecharon para darse un chapuzón en el mar de ese país.

El guitarrista de la agrupación musical, Phill Collen, en medio de su intervención en el documental, mencionó que a la activista colombiana le había encantado el show: “Nos vamos a ir de Bogotá, tocamos anoche, increíble, la primera dama vino el espectáculo, la conocimos y fue increíble, le encantó el espectáculo”.

Instagram @defleppard - Foto: Instagram @defleppard

En medio del desarrollo del mismo, a los integrantes de la banda se les vio emocionados también de estar ante un público que estuvo esperando por muchos años (al menos 25) verlos en el territorio colombiano y corear a grito herido temas como Armaggedon It, Love Bits, Hysteria, Let’s get rocked, Lady Strange, Action, Live Nines, entre otras.

Ad portas del inicio del concierto los asistentes y fanáticos se mostraron muy emocionados, Andrés Bello, indicó: “Soy fan de desde 1997″, mientras que Diego Acevedo aseguró:”Llevo toda la vida esperando (el evento) gracias al amor que mi papá me inculcó por Def Leoppard, y una persona más, agregó que tenían “toda la energía y toda la actitud de todo el pueblo colombiano para recibirlos”.

Asimismo, los músicos destacaron la altura de Bogotá, pues a varios les costó adaptarse, y no son los únicos, debido a que muchos de ellos (artistas que vienen a presentarse en la capital), aunque provienen de países con temperaturas más bajas, estas ciudades están ubicadas sobre el nivel del mar.

Def Leppard en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, el 25 de febrero de 2023. - Foto: Ocesa

En Bogotá “hace frío... como si tuviera un poco más de calor. Voy a tratar de calentar mis dedos... Sí, es difícil aquí, quiero decir... la latitud, todo el mundo ha estado chupando viento, bebiendo té de cacao, que aparentemente eso es bueno. Creo que la multitud va a ser espectacular, sabes que solo tenemos que mantener el ritmo y ser un poco más Rolling Stones”, expresó Joe Elliot, quien tuvo que ingresar al hospital porque le costó estar en la capital.

“Bajar del escenario frente a una multitud increíble, todavía estoy vivo... Incluso canté bien esta noche. Ayer no había sentido absolutamente ninguna complicación con el mal de altura, el hospital de Marly porque realmente eran increíbles, todo el mundo era increíble, la altitud era un problema”, agregó el cantante.

Por cierto, “nos alojábamos en el Four Season, que es el mismo por el que pasó Taylor Hawkings (exbaterista de Foo Fighters)... Me pregunto si la altitud tuvo que ver con su muerte, porque es un bastardo (el frío), realmente lo es porque nací al nivel del mar, vivo el nivel del mar, para hacer un concierto 8.500 pies (2.600 mts) sobre el nivel del mar, no es fácil”, concluyó el vocalista.

Por su parte, Rick Allen, el baterista británico, expresó: “He dicho esto, muchas veces ... Esta noche han sido 24 horas difíciles para muchas personas en nuestra organización y lograr lo que acabamos de lograr en Colombia, Bogotá, con la ayuda de una audiencia fantástica... es increíble muestra el poder, la dedicación, la integridad de toda la organización para lograr esto. ¡Muchas gracias Bogotá, muchachos ha sido increíble!”