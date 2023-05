Verónica Orozco habló sobre el papel de la mujer; dijo que ser mamá es una “decisión”

Una de las actrices que ha tenido una sólida carrera en la televisión colombiana es Verónica Orozco. Entre sus proyectos más recientes, la bogotana hizo parte del elenco de la serie La primera vez, la cual se encuentra en la plataforma streaming Netflix.

Por años, Orozco ha aparecido en diferentes telenovelas; además, otro de los talentos de esta artista es el canto, por lo que esta mujer de la farándula nacional suele dar presentaciones en teatros y otros escenarios. Incluso, no se puede dejar de lado que también cuenta con un significativo apoyo en redes sociales, pues en Instagram acumula casi un millón y medio de seguidores.

En ese sentido, Verónica acapara la atención en cualquier aparición que hace, ya sea mediante las plataformas digitales o la TV. Por ello, entre lo más nuevo, la actriz fue invitada a un programa matutino y allí se sinceró por completo.

Verónica Orozco nació en Bogotá. - Foto: Instagram: @laveronicaorozco

En una de las trasmisiones más recientes de la propuesta audiovisual, Bravissimo, Orozco estuvo hablando sobre su participación en La primera vez, en especial porque el papel que interpretó en la primera temporada de esta serie capturó a más de un espectador.

De acuerdo con la también cantante, luego de que se estrenó la serie, amigas y varias mujeres le escribieron sentirse identificadas con ‘la señora Ana’.

En la misma línea, aprovechó para enviar un contundente mensaje: “Es increíble que todavía pasen cosas tan machistas y que la gente todavía se sorprenda de que sea un lugar de lucha de la mujer, eso no debería estar pasando”, manifestó la famosa colombiana.

En ese orden de ideas, Verónica agradeció el apoyo y recalcó la necesidad de defender la voz de las mujeres: “Soy defensora, he sido rebelde, pero siempre desde un lugar dulce y bonito. Me parece que eso es muy hermoso de la mujer, no desde la rabia y el resentimiento, hay formas”, expresó.

En otra parte de la conversación del citado programa de televisión, la actriz, de 43 años, se refirió sobre el papel de la mujer en relación con el hecho de tener un hijo o convertirse en mamá.

La postura de Verónica Orozco sobre la maternidad

En un momento del programa, el presentador y locutor Marcelo Cezán le preguntó a Orozco sobre la maternidad, puntualmente acerca de si una mujer tiene la obligación de convertirse en mamá.

En palabras de la actriz de televisión, no necesariamente hay que tener un hijo para que una mujer se sienta bien consigo misma: “Yo no creo que la realización de la mujer sea ser mamá. Para nada, es parte de una decisión absolutamente”, comunicó la hermana de la también actriz Ana María Orozco, recordada por darle vida a Beatriz Pinzón en la famosa novela de Betty, la fea.

Para terminar, cabe recalcar que Verónica Orozco, quien tiene una larga trayectoria en la televisión colombiana, es madre de una niña.

Foto: Instagram @laveronicaorozco - Foto: Foto: Instagram @laveronicaorozco

Por otro lado, en cuanto a la reciente aparición de la bogotana en La primera vez, la serie que fue creada por Dago García, ha sido todo un fenómeno a nivel nacional y en América Latina, y estuvo en el Top 10 de las series más populares en Colombia según Netflix. De hecho, la plataforma de streaming comunicó que habrá una segunda temporada de esta producción, en donde se espera que continúe actuando Orozco.

Por último, semanas atrás, la artista también habló sobre su papel de Ana Ramírez de Granados: “Ella no es una mujer que nació rebelde, a través de sus trabajos y de lo que lee va descubriendo todo un mundo que no conocía, se está dando cuenta de que algo en la sociedad no está bien”, compartió.