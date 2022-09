Video: Carolina Cruz revela el motivo por el cual no se casó con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz es una de las mujeres más populares en la farándula colombiana, pues destaca por su faceta como modelo, presentadora y empresaria. En su perfil oficial de Instagram, cuenta con una comunidad de más de 7,3 millones de seguidores, con quienes suele interactuar mediante varias dinámicas.

En esta ocasión, la presentadora habilitó un espacio de preguntas y respuestas en sus instastories, con el propósito de compartir un momento de apertura con sus fans en redes sociales.

Si bien la noticia sobre el fin de su relación con el actor Lincoln Palomeque se conoció hace varios meses, se trata de un tema por el que aún le preguntan a Carolina Cruz. De hecho, la presentadora respondió sin tapujos a una pregunta personal que le hizo uno de sus seguidores.

Durante varios años, Palomeque y Cruz conformaron una de las parejas más queridas por los seguidores de la farándula nacional. Incluso, como fruto de su amor, nacieron Matías y Salvador. Sin embargo, llama la atención que nunca se unieron en matrimonio.

“Caro, ¿por qué nunca te casaste con Lincoln?, ¿no estabas segura con él?”, fue la pregunta que le hicieron a Carolina Cruz en su cuenta de Instagram.

A continuación, la presentadora respondió con un breve video diciendo: “Porque nunca me propuso matrimonio. Nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio. Entonces, el matrimonio nunca ha estado en el radar ni en las opciones de mi vida”.

Otro internauta le preguntó cómo le ha caído estar sin una pareja sentimental, a lo que la presentadora dio a entender que “de maravilla”. Eso sí, aclaró que no es que antes se sintiera triste o algo por el estilo, solo que son escenarios distintos.

“Ahora me siento exageradamente feliz; pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía mal, o me sentía agobiada, o me sentía triste. No. Estaba feliz de una manera y ahora estoy feliz de otra”, comentó.

Asimismo, hubo quienes le preguntaron si le cierra la puerta al amor tras el desenlace de la historia con Lincoln Palomeque. La famosa, al parecer, ya superó la fase de duelo, porque expresó su deseo de volverse a sentir enamorada. “No hay nada más delicioso que esos nerviecitos, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago. Es una delicia, pero llegará en su momento”, respondió Carolina Cruz.

¿Cómo es su relación actual con Lincoln Palomeque?

A pesar de que la relación sentimental entre ambas figuras públicas ya terminó, todavía conservan un lazo bastante importante: sus hijos, Matías y Salvador. Por ello, Carolina Cruz también les contó a sus seguidores cómo se la lleva con Lincoln Palomeque en la actualidad.

“¿Tú y Lincoln se la llevan muy bien siempre o solo lo necesario?”, preguntó otro internauta a la presentadora.

“Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer muy tranquila y siempre tuve una relación muy tranquila con Lincoln, y ahora que somos papás, pero que no estamos juntos como pareja, pero sí como padres, seguimos teniendo una muy buena relación, igual de tranquila”, afirmó Carolina Cruz.

Otra duda manifestada por sus seguidores fue qué ha sido lo más duro de la soltería. En su respuesta, la presentadora señaló que no le ha parecido dura, aunque anotó que no sabe cuál será su respuesta dentro de unos meses.

Finalmente, en referencia a su posición frente al matrimonio, Carolina Cruz expresó: “No es que no crea en el matrimonio. He ido y sigo yendo muchos matrimonios, y sigo celebrando la vida y la unión de personas que toman esta decisión, que me parece muy, muy seria”.