Video | Carolina Ramírez contra electoras de Rodolfo Hernández: “¿Hay mujeres que votarán por este tipo?”

Carolina Ramírez ha sido clara que su voto para la segunda vuelta presidencial será por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Es por eso que también ha opinado sobre el adversario, Rodolfo Hernández, y sus declaraciones referentes a las mujeres.

La actriz publicó un video del caricaturista Matador, en el que, supuestamente, el ingeniero aparece hablando mal de las mujeres. Ante el contenido, Carolina hizo una historia en su perfil oficial de Instagram direccionando a sus seguidores a la pieza audiovisual con el siguiente mensaje: “¿Hay mujeres que votarán por este tipo?”, se lee en la red social de la colombiana.

El video de Matador cuenta con casi 50.000 likes y más de 3.000 comentarios, en los que se leen mensajes tanto defendiendo a Hernández como atacándolo. Sin lugar a dudas y a pocos días de la segunda vuelta, que se llevará a cabo el domingo 19 de junio, seguidores de las campañas usan las redes sociales para ayudar a sus candidatos y desprestigiar a sus opositores.

Es tanta la desinformación que se mueve en las plataformas digitales que Marelen Castillo, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo, jamás pensó que la campaña política tuviera el nivel de turbulencia que está ocurriendo actualmente.

La doctora en Educación es consciente de que las redes sociales se han convertido en la principal vitrina de ataques. Sin embargo, ella prefiere seguir avanzando en la búsqueda de electores que le permitan a Rodolfo Hernández convertirse en presidente y de paso a ella en vicepresidente.

En diálogo con SEMANA, Castillo dijo que no los han dejado hacer campaña porque les ha tocado defenderse de los ataques del petrismo. “Se dedican a agredir, a descalificar y a involucrarnos con la vida personal, en este caso, del ingeniero. No creo que no haya otro modo de hacer otra contienda electoral bajo el respeto”, manifestó.

Por ejemplo, la izquierda ha tratado de atacar a Hernández por machista, un calificativo que la académica desmiente de tajo. “¿Por qué defiendo que él no es machista? Porque tengo evidencia y hechos”, afirmó. Al ingeniero ―aclara Castillo― “le fascina trabajar con mujeres. Cogieron un video y lo viralizaron, solo un trozo que editaron y le quitaron el contexto. ¿Por qué no viralizan un video donde él hace planteamientos claros sobre las mujeres? Él dice que le gusta trabajar con mujeres porque son transparentes, responsables, porque cumplen, porque manejan bien las finanzas”, dijo.

De entrada, Castillo, a quien el ingeniero llama ‘mija’, expresó que si Rodolfo Hernández fuera machista, ella no sería su fórmula vicepresidencial y tampoco su esposa, Socorro Oliveros, sería no solo la gerente de la campaña sino de la empresa familiar en Bucaramanga. La académica insistió en que Hernández es un hombre que escucha, pese a que él es el candidato presidencial y tiene 77 años, no traga entero y cada vez que acuden a una reunión, antes de ingresar, le pregunta quiénes estarán y cuáles son los temas que considera importantes.

Hernández, agregó la mujer, pregunta, interroga, nunca se queda con la duda. Recientemente, por ejemplo, le pidió que le explicara los alcances de la Ley 30, que organiza el servicio público de la educación superior. “Él está abierto al trabajo, trabaja con mujeres y distribuye roles”, manifestó. En su gobierno en la Alcaldía de Bucaramanga, el 70 % del gabinete aproximadamente eran mujeres, enfatizó la maestra.