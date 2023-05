Video | El incómodo accidente de Adriana Bottina en pleno escenario: se le reventó la ropa y mostró de más

La actriz y cantante Adriana Bottina sufrió recientemente un accidente con la tira del vestido que llevaba en medio de su presentación de ‘Mujeres a la plancha’.

Mientras cantaba, a Botinna se le salió un seno, luego de que la prenda que llevaba se rompiera, quedando expuesta ante los asistentes al evento.

En un video donde quedó registrado lo ocurrido se ve a Bottina tratar de cubrirse y seguir con el show, como si nada hubiera pasado.

Tras lo anterior, la cantante y actriz publicó en su cuenta en Instagram un video de lo acontecido junto a un jocoso mensaje en el que empezó diciendo: “Lo di todo....no se pueden quejar! Boom!!!!”.

Adriana Bottina es de las artistas más talentosas del país. - Foto: Imagen tomada de la cuenta en Instagram: adrianabottina

Además, dijo que lo ocurrido le hizo recordar que mientras se está en un escenario, cualquier cosa puede ocurrir. También agradeció a sus compañeras de ‘Mujeres a la plancha’ por su apoyo ante ese incómodo momento.

“He repasado mucho este momento y me alegra en cierto modo que pasen cosas así en la vida... las novedades nos sacan de lo cotidiano y nos hacen recordar que en el escenario cualquier cosa puede pasar, que somos vulnerables, que nada es tan grave, q el cuerpo femenino es así; que hay que reírse de todo y tener más historias que contar. Gracias a mis amigas de la @mujeresalaplancha por salir al escenario y abrazarme...gracias al público por su comprensión y gracias en especial a mis colegas cantantes que me han expresado su solidaridad.... es uno de los temores más internos que cualquier cantante puede tener.... bueno y reírse...q más!”, dijo Botina en la citada red social.

“No tengo nada ‘absurdo por revertir’”

Diva Jessurum es una de las periodistas de entretenimiento más populares en Colombia. Su rostro es bien conocido en la televisión nacional, pues es la cabeza de formatos como Se dice de mí y Expediente final.

El año pasado, la periodista barranquillera sorprendió al mundo de la farándula nacional al dar a conocer que había sido diagnosticada con cáncer. Fue un golpe muy fuerte para ella, pues tuvo que asimilar el hecho de tener que someterse a quimioterapias para poder vencer la enfermedad.

Por supuesto, el proceso no ha sido para nada sencillo. Es más, su ardua lucha le ha dejado repercusiones en su imagen, algo completamente normal teniendo en cuenta el complejo tratamiento que demanda el cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, Diva Jessurum compartió con sus más de 1,2 millones de seguidores una captura de pantalla donde muestra el mensaje que llegó a su bandeja de entrada:

Diva Jessurum, periodista y presentadora colombiana. - Foto: Imagen tomada de Instagram @divajessurum.

“Con todo respeto, la estoy viendo en Día a día. Estaba fuera durante unos años. Usted ya era una mujer muy bonita, por favor no se haga más daño con lo que le inyectan en su cara. De pronto esté a tiempo de revertir esos resultados tan absurdos. Disculpe, pero quedé impresionada”.

“No se obsesione, pues ya pasó los límites. Vuelvo y le digo, parece otra persona. Casi como una mujer cantante de música popular, creo es mexicana. Usted no es fea, pero se está deformando, quedé aterrada”, agregó la mujer que envió el mensaje.

La respuesta de Diva Jessurum

La periodista no guardó silencio ante el mensaje recibido. Es más, optó por publicarlo en su Instagram y, de paso, aclarar el mismo punto a todas aquellas personas que tengan una percepción similar.

“Señora Nancy, quiero informarle que yo no me he sometido a ningún tratamiento inyectado en la cara, le aclaro que llevo más de año y medio combatiendo contra el cáncer”, expuso Diva Jessurum en su introducción.

Diva ha sido una de las periodistas más incisivas de la farándula colombiana. - Foto: Foto: Instagram @divajessurum.

Asimismo, precisó que probablemente sus facciones han cambiado porque, de manera paralela, después de pasar por el covid-19, también se sometió a una operación de implantación de platina y siete tornillos. A esto se suman ocho quimioterapias, 21 radioterapias y varios meses de quimioterapia oral. “Pues mi cuerpo está reaccionando”, comentó.

“No tengo nada ‘absurdo por revertir’, sí mucho por seguir luchando para recuperar mi salud. Gracias a Dios ya tengo cejas, pelo, uñas, pestañas y me falta poco para ser la misma de siempre, pero más fuerte. Eso que usted asegura es la ‘deformación de mi rostro’, a mí me llena de mucho orgullo porque soy una mujer valiente que no se dejó derrotar por un cáncer mortal y por otras situaciones de salud que me han afectado, pero no derrotado”, enfatizó la periodista colombiana.