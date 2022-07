Video | El tierno regalo que recibió Daniella Álvarez para poder movilizarse en Europa

En las últimas horas, la exreina de belleza y presentadora Daniella Álvarez conmovió a sus seguidores luego de publicar un video que le hace gala a la relación que tiene con el actor colombiano, Daniel Arenas.

En el clip se observa a la mujer sentada en un scooter mientras transita por los aeropuertos y las calles de Europa. Entre tanto, el post ha recibido cientos de elogios por el amor genuino que expresa la pareja.

“Como me lo dijiste un día amor lindo: ‘de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso’. Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional. Ese que no mira las dificultades o las circunstancias. Ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón”, escribió en su perfil de Instagram, que suma más de 4 millones de seguidores.

Por ende, la presentadora siguió agradeciendo la compañía de Arenas que le ha demostrado su apoyo: “Esta aventura ha estado llena de retos aún, y con mi herida en el pie sin poder caminar, decidiste cruzar el mundo conmigo y pues… nada como usar tus zapatos 3 tallas más grandes que los míos para poder tener mi aparato de oxígeno en el (pie)”.

Así mismo, detalló la forma en la que viajaron: “siempre llenos de bendiciones conseguimos a último minuto nuestra propia scooter para no apoyar el pie mientras cicatriza. Gracias por hacer nuestros sueños realidad, por cargarme, por curarme, por cuidarme, por consentirme, por todo y más… Te amo”, concluyó refiriéndose a su pareja.

Por su parte, Daniel Arenas ha sido aplaudido por su entrega y apoyo para con su novia, premisa que lo confirma el siguiente escrito que publicó en su perfil de Instagram, que cuenta con casi 2 millones de fans.

“Duré muchos años de mi vida queriendo encontrar ‘El Amor verdadero’ y hoy, puedo decir a casi un año de tenerte a mi lado, que nuestra relación me ha enseñado a desaprender ese concepto de amor perfecto que tenía”, puntualizó.

Así mismo, quienes los siguen han aplaudido la entereza de su carácter. “Solo tú Dani puedes expresar todo lo maravilloso que eres y tienes para dar. Dios los bendice. Son eso un amor lindo y lo reflejan”, le dijo una usuaria de las redes.

La reacción en las redes sociales

La publicación tuvo un revuelo en las redes sociales, muestra de ello son los siguientes mensajes de dos de sus seguidoras.

“Que el señor bendiga a Daniel y le dé el coraje, aún más paciencia y la gracia para seguir mostrándole al mundo que el amor es para valientes. A ti mi Daniela hermosa, siempre esa alegría inmensa y contagiosa de vivir, de amar de sonreír”, subrayó la internauta.

“Creo que ambos me inspiran tantas cosas el amor todo lo puede, son increíbles!! Los amo que amor más bonito”, finalizó otra.

La historia de Daniella Álvarez

La amputación de una de sus piernas fue debido a “una isquemia desde la parte de mi ombligo (...) hasta mis pies (...) mis dos pies se vieron afectados especialmente mi pie izquierdo”, dijo a través de un video.

“Esta isquemia no permitió que llegara sangre a mi pie (...) y eso me llevó a una cuarta cirugía (...) debido a esta situación (...) tendrán que quitarme mi pie izquierdo”, explicó en su momento en el año 2020.

Un año después y con una prótesis, Daniella Álvarez se convirtió en un referente nacional halagada por su coraje y amor por la vida.

“Hoy 15 de Mayo cumplo 1 año de la cirugía que cambió mi vida para siempre. Un año en el que he luchado contra todas las dificultades, aprendiendo lo importante que es aceptar , valorar y agradecer. Que importa lo difícil que es o ha sido, yo decido ser feliz cada día de mi vida. Gracias papá Dios”, escribió en un post.