Video: En pleno concierto, intentaron robarle el anillo a Rosalía; así reaccionó la ‘Motomami’

Rosalía es una de las artistas con mayor reconocimiento en la industria musical. Hace un par de semanas se presentó en Colombia en el marco del Estéreo Picnic y continúa su gira en territorio europeo.

La ‘Motomami’ se ha caracterizado por ser bastante cercana a sus fans, de hecho, no es raro ver que durante los conciertos se acerque al público para saludar a quienes están en los primeros lugares. Sin embargo, en algunos casos, las cosas pueden salirse ligeramente de control.

Durante un reciente show en París, Francia, un llamativo momento quedó registrado en video. Rosalía se acercó a su público, desatando la histeria de los más fieles, quienes estiraban sus manos para conseguir un fugaz saludo de la artista española.

Cuando llegó el momento para los apretones de mano, la tranquilidad de Rosalía se vio irrumpida por una atrevida maniobra. Al parecer, uno de sus fanáticos intentó quitarle uno de los anillos que llevaba en su mano derecha.

Todo sucedió en cuestión de pocos segundos. Rosalía se percató de las intenciones de esta persona, por lo que forcejeó para liberar su mano. Aun así, en ningún momento se mostró agresiva; todo lo contrario, se retiró el anillo por su propia cuenta y decidió obsequiárselo a su seguidor.

Rosalía. - Foto: REUTERS

En situaciones similares, algunos artistas han llegado a reaccionar diferente, demostrando su incomodidad. No obstante, este no fue el caso de Rosalía, quien no tuvo reparo en regalar su anillo, un detalle que el fanático jamás olvidará.

En principio, las preocupaciones pasaron porque se tratara de un intento para robar su anillo de compromiso, el cual enseñó a través de Instagram hace unos días. Sin embargo, es poco probable que la ‘Motomami’ lo utilice durante sus shows, sobre todo teniendo en cuenta este precedente.

Rosalía y Rauw Alejandro. - Foto: Wireimage

“Motomarried”, así reaccionaron los seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro tras la noticia sobre su compromiso

Rosalía y Rauw Alejandro paralizaron las redes sociales con una reciente publicación que dejó atónitos a sus millones de seguidores. Con un emotivo video, la pareja anunció su compromiso matrimonial y, de paso, publicaron RЯ, su nueva canción.

Fuegos pirotécnicos, viajes, caminatas tomados de la mano y mucho amor fueron protagonistas en un breve video que resumió la sólida relación que ambos artistas han construido. Ahora, tanto Rosalía como Rauw Alejandro han decidido dar el siguiente paso.

“RЯ ha salido porfinnNNN después de más de 3 años juntos, aquí están estas 3 canciones hechas con todo el amor del mundo💝ojalá se disfruten este pedacito de nosotros” (sic), dice la descripción del video publicado conjuntamente en las cuentas de Instagram de los artistas.

Rauw Alejandro y Rosalía completaron más de tres años juntos. - Foto: Capturas de pantalla Instagram rosalia.vt

Al final del video, con sus ojos bañados en lágrimas de alegría, Rosalía lució el anillo de compromiso en su dedo anular. “Te amo”, le dijo a Rauw Alejandro para, posteriormente, besarlo.

La publicación acumula más de 3,1 millones de ‘me gusta’ y ha recibido más de 31.000 comentarios. Por supuesto, sus fans se han unido para llenar de elogios y felicitaciones a la pareja, sobre todo en un momento tan importante para sus vidas.

“Motomarried”, dice el comentario con más interacciones, en referencia al apodo acuñado a Rosalía en virtud de su álbum: ‘Motomami’.

“Esto es tan precioso”; “una motoboda en Saturno”; “mis motopadres”; “viva el amorrr”; “felicidades 💍💍!!!!. Por fin un viaje a Saturno”; “nuestra pareja favorita”; “esperando esta boda desde yaaaa”; “la Rauwsalía”; “felicidades, Rosi. Me hace tan feliz saber que después de haber hecho El Mal Querer, el querer te llegó y es amor del bueno ❤️ te amo con todo mi corazón y estoy muy feliz por ustedes”; “quiero llevar los anillos al altar. Por Dios, me muero”, dicen algunos de los comentarios destacados.