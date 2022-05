Video: en pleno concierto, Karol G olvidó parte de la letra de su canción ‘Tusa’

El pasado 14 de mayo Karol G se presentó en Cali, deleitando a sus fanáticos con un magnífico show lleno de música, baile y, por supuesto, interpretando éxitos como Mi cama, El barco, Tusa y su más reciente sencillo, Provenza.

Todo transcurría con completa normalidad, los asistentes disfrutaban de un concierto ejemplar, protagonizado por una artista de talla mundial. Sin embargo, cuando llegó la hora de cantar ´Tusa´ hubo un detalle que no pasó desapercibido: Karol G tarareó un pequeño fragmento de la canción.

“Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal…”, dice la parte de la canción en la que Karol G tuvo que improvisar para que su show no fuera interrumpido. La línea “Ya no se le ve sentimental” no fue pronunciada claramente, sembrando la duda sobre si la artista olvidó esa parte o tuvo algún otro inconveniente. No obstante, Karol G sorteó la situación profesionalmente, continuando con la canción como si nada hubiera pasado.

De hecho, este tipo de errores durante los shows en vivo son apreciados por los fanáticos, destacando que se trata de presentaciones reales en las que los artistas no hacen playback. La cuenta de Instagram rechismes publicó el video de Karol G durante su presentación, y ha recibido numerosos comentarios de internautas que elogian a la artista.

“Jajajajaja, se ríe de ella misma, de eso se trata la vida. A ella se le perdona todo”, dice uno de los comentarios destacados. “Ahora no puede cantar en inglés, pues”, comentó otro usuario a manera de broma. “Y aun así se ve espectacular”, resalta otro de los mensajes.

Así fue el homenaje de Karol G y el Grupo Niche a Jairo Varela en Cali

Sorprendidos quedaron los 38.000 asistentes al concierto de Karol G en Cali, con la presentación de la reguetonera por cuenta de una interpretación a dúo de La Bichota y el Grupo Niche.

En medio de su concierto, la artista paisa presentó ante su público al Grupo Niche, agrupación emblemática de la capital del Valle del Cauca.

La intérprete no se guardó nada y confesó que siempre había querido cantar junto a la orquesta fundada por el fallecido Jairo Varela. De esta manera, la Bichota interpretó y bailó junto a la agrupación el representativo ‘Cali Pachanguero’, considerado un himno de la capital del Valle del Cauca.

“Gracias, Grupo Niche por este momento que guardaré para siempre en mi cora”, escribió Karol G en una historia compartida en su Instagram. La orquesta también agradeció a la paisa por el reconocimiento y el espacio en su concierto. “Grupo Niche vibrando en la casa junto a Karol G. Gracias Bichota por invitarnos a tu espectacular concierto”, escribió la agrupación en sus redes sociales.

El Grupo Niche no solo cantó ´Cali Pachanguero´, pues la paisa les posibilitó el espacio para que también interpretaran ´Algo que se quede´, uno de sus éxitos más recientes.

Álex Torres, vocalista del Grupo Niche, también dejó un mensaje en sus redes para la Bichota: “¡Tremenda noche la de anoche! grande Karol G.... Gracias por la invitación”.

Para muchos, sin duda, esta presentación fue su momento preferido del concierto, y así lo dejaron saber en redes sociales. “Amé esa parte”; “Qué nivel”; “Fue muy emocionante”; “Qué momento”; “La rompieron”, son algunos de los calificativos de los asistentes al concierto sobre la interpretación de ´Cali Pachanguero´ de Karol G junto al Grupo Niche.

La cantante paisa se presentó en Cali en el marco de su gira por Latinoamérica, Bichota Tour. Sus presentaciones continuarán en Bogotá, donde tendrá dos conciertos, el 21 y 22 de mayo, respectivamente, en el Movistar Arena. Para el primer concierto en la capital hizo sold out, por lo cual los promotores decidieron abrir una segunda fecha.

Entre tanto, este domingo Karol G ganó el premio a mejor álbum latino en los Billboard Music Awards en Las Vegas, Estados Unidos, por su producción KG0516, la cual incluye éxitos como ´El makinón´, ´200 copas´ y ´Ay, Dios mío´. “Estoy muy feliz y agradecida, les dedicó este triunfo a todos los latinos, estoy muy sorprendida, que sean muchos más”, dijo.