Video | ¿'Epa Colombia’ volvió a romper las reglas mientras conducía su vehículo?

La empresaria afirmó que su bebida no tenía alcohol y que, de no ser así, era “publicidad engañosa”.

Daniedy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, se mostró en sus redes sociales tomando lo que sería una cerveza mientras aparentemente estaba manejando su camioneta. Aunque en el video no se identifica si efectivamente ella iba conduciendo, el video ya armó polvareda en redes sociales.

“Con todo el respeto que tú te mereces amiga, hasta ahora es la primera que me voy a tomar. Señor policía, si usted me llega a ver por ahí, uy cuidado papá. Esta cerveza es de las que tiene 0,0 de alcohol, o sea que no tiene alcohol, o sería publicidad engañosa”, fueron las palabras de la empresaria mientras bebía dentro de su vehículo en movimiento.

Aunque recalcó que su bebida no tenía “grados de alcohol”, afirmando que si realmente no era así entonces el problema sería de la empresa que distribuye el licor, la cual estaría incurriendo en malas prácticas al difundir “publicidad engañosa”, cientos de personas están comentando sobre el nuevo episodio de la Epa Colombia.

El video fue tomado de las historias de Instagram de Barrera y replicado en la cuenta de Lo sé todo, el programa de entretenimiento de Canal 1. La publicación ya cuenta con más de 263.490 reproducciones y unos 637 comentarios, en los que se han evidenciado mensajes tanto en apoyo a Barrera, como en contra de sus actitudes.

“Es una cerveza sin alcohol, les da solo por hablar”, “no tiene alcohol que no escuchan”, “el que es nunca deja de ser” y “¡y luego sale a llorar a cambio que la perdonen?” son algunos de los comentarios en los que los seguidores comentan las prácticas de la empresaria, recalcando que no deberían juzgarla por tomar “cerveza sin alcohol”.

Entre tanto, otra usuaria al ver el apoyo que estaba recibiendo Barrera en redes tras manifestar que este tipo de cervezas no hacían daño a la hora de conducir, emitió un mensaje en el que explicaba, según ella, el porqué las actuaciones de la empresaria iban en contra de la ley.

“Para las personas que están diciendo que es una cerveza sin alcohol, déjenme decirles que la única cerveza de Águila que no tiene alcohol es la cero y estas son cervezas Águila light que traen 3,2 volúmenes de alcohol, y no solo porque la payasa esta diga que es cerveza sin alcohol deben repetirlo”, afirmó la usuaria, haciendo un llamado de atención a quienes apoyaban a Epa Colombia.

Es de recalcar que, las bebidas que no se deben consumir a la hora de conducir para evitar accidentes de tránsito, son aquellas que contienen más de 2.5 grados de alcohol, sin embargo, aquellas que dicen que no tienen este elemento, también serían peligrosas a la hora de mezclarlas con el volante, por lo que se ha recomendado no consumir ningún tipo de bebida que se pueda considerar como alcohólica si se va a conducir cualquier tipo de vehículo.