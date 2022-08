Video: fanáticas de Nacho invadieron la tarima durante su concierto; casi no lo sueltan

El artista venezolano Nacho Mendoza se presentó por primera vez en Trinidad y Tobago, el pasado 31 de julio. Como era de esperarse, su visita desencadenó una eufórica respuesta por parte de sus fanáticas, quienes le hicieron sentir todo su cariño y admiración.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 13,7 millones de seguidores, Nacho compartió un breve video donde se ve cómo varias mujeres subieron a la tarima para abrazarlo.

El nivel de admiración era tan alto que las fanáticas no querían soltar al artista, por lo que su equipo de seguridad tuvo que intervenir. En las imágenes se observa a Nacho mientras interpretaba su canción El poeta, al mismo tiempo, varias mujeres subieron hasta la tarima y buscaban a toda costa acercarse al músico.

Los abrazos iban y venían. Nacho no podía cantar a plenitud, por lo que pidió a su público que lo acompañara con la letra. Mientras tanto, atendía a sus fanáticas para responder sus abrazos, tomarse fotos y continuar el espectáculo.

A pesar de que los miembros del equipo de seguridad trataban de controlar a las fanáticas, ellas continuaban luchando para regresar a los brazos del artista venezolano.

“Amor en Trinidad”, fue el texto con que Nacho acompañó la publicación en Instagram con el video.

Hasta el momento, el post ha recibido más de 130 mil ‘Me gusta’ y más de 8.300 comentarios.

“Te suelta una y te abrazan dosss... muy gracioso. Así es el afecto”. “Se volvieron locas”. “Pobrecito… pero es que te amamos Nacho”. “Ja, ja, ja lo iban a matar... No nos dejaron nada a nosotros para verlo”. “Ayyyyy mi madre”, dicen algunos de los comentarios destacados.

No obstante, otros internautas criticaron la actitud de las fanáticas, asegurando que exageraron en su eufórica reacción.

“Hay por Dios, qué intensidad la de la gente, no lo dejan ni cantar, no se dan cuenta de que eso cansa, aburre y, sobre todo, molesta. Dejen al hombre cantar”, escribió un usuario de Instagram.

“Definitivamente, no soy ni fanática ni aficionada. Eso no quiere decir que no me gusten sus canciones, solo que no me vuelve loca, para mí él es un ser humano como cualquiera, que posiblemente tenga que soportar estas cosas por obligación”, comentó otro internauta.

Con tremenda lección de vida, papá de niño en ‘La Voz Kids’ sorprendió a los jurados

La Voz Kids, programa de Caracol Televisión, ha generado bastante impacto en las diferentes redes sociales en las últimas semanas gracias a que es la producción más vista actualmente por los colombianos.

Igualmente, la producción musical ha permitido que se conozcan algunas de las conmovedoras historias de varios de los pequeños participantes, como la de David Santiago, que cantó ‘La calandria’ durante su presentación.

El padre del menor no dejó pasar por alto su audición y aprovechó el momento para contar las peripecias que han hecho para que su hijo pueda seguir luchando por sus sueños dentro de esa industria, dándoles una lección de vida a los jurados.

Frente a estas emotivas palabras, los jueces de La Voz Kids reflexionaron con respecto a sus carreras profesionales y cómo los negocios los fueron alejando un poco de esa pasión con la que empezaron, sobre todo cuando eran más jóvenes.

“Nos recuerda a nosotros que en las calles de Colombia hay mucha gente trabajando por los sueños de sus hijos. El camino de la vida nos ha llevado por lugares diferentes, pero a todos el corazón nos palpita igual. Gracias por este mensaje”, precisó inicialmente Andrés Cepeda.

Luego, Kany García agregó: “No hay nada más lindo que una persona que tenga una historia que nos enseñe tanto. Nos vienes a educar y nos vienes hacer conciencia de tantas cosas, que muchas veces se nos olvidan. Para nosotros, es una bofetada”.

Al final, el pequeño participante eligió como su entrenador para esta edición del programa musical al cantante colombiano, el cual no dudó en reconocer las grandes cualidades artísticas del menor.