¿Chyno Miranda está internado en una clínica de rehabilitación?

El cantante venezolano Chyno Miranda continuaría pasando grandes dificultades en su vida, ya que tras las secuelas que le habría quedado de la covid-19, sumado a la separación de su pareja Natasha Araos, y los rumores sobre el supuesto secuestro en el que lo tenía su prima, ahora se reveló que el artista estaría en un centro de rehabilitación en Caracas.

Las revelaciones se dieron en el programa Chisme no like, en el que presentaron imágenes exclusivas del cantante vestido de blanco y negro y sentado en un comedor sin más personas. El presentador afirmó que esta era un información que ya se había anticipado, pero hasta el momento no habían conseguido el video.

“En exclusiva les presentamos pruebas de que el reguetonero se encuentra internado en el lugar que desde en un principio les dijimos, ‘Casa Tía Panchita’, en su natal Venezuela”, expresó el presentador del programa citado, Javier Ceriani.

Sin embargo, muchos en redes sociales indicaron que el video no era prueba de que el cantante estuviera recluido en el centro de rehabilitación, sino pudo haber estado en ese lugar de visita o en otras diligencias.

En otras imágenes se ve al Chyno ejercitándose, pero no se logra distinguir su rostro porque está de espaldas a la cámara. Por lo que en los comentarios de la publicación muchas personas niegan que el hombre en los videos sea el cantante venezolano.

Y en una última fotografía se ve al mismo hombre con la camisa blanca y el pantalón negro en una sala junto con otra persona, pero esta vez la cámara toma la fotografía desde muy atrás. Entre tanto, el programa mantiene que el cantante estaría pasando sus días en el centro de rehabilitación, justo después de que, presuntamente, su prima se lo llevara en contra de su voluntad para Caracas.

La última vez que se conoció algo sobre Chyno fue justamente a medidos de mayo, cuando el intérprete venezolano reapareció en redes sociales para contarles a sus seguidores sobre su estado de salud y también hacer una invitación. El video fue publicado en la cuenta del influenciador venezolano Marco Pérez, más conocido como Marko.

“Venimos a aclarar ciertas cosas de lo que está pasando con el ‘show’ que se está haciendo a beneficio del Chyno”, comentó el creador de contenido digital.

“Ey mi gente, por acá Chyno Miranda. Les mando un abrazo desde Caracas, Venezuela. Los quiero mucho. Estoy acá en plena recuperación, quiero decirles a mis amigos y colegas gracias por este concierto, el próximo 8 de junio. No pueden faltar, mi gente, los espero en La Escala”, afirmó Miranda en el video.

Al final del video, el intérprete, quien se hizo famoso por el dúo junto al cantante Nacho, recordó que no puede asistir al evento en beneficio para ayudarlo en su recuperación, pero señaló que “estará de corazón” en este concierto que otros artistas están promoviendo.

Marko también aclaró en el video en su canal de YouTube que el dinero que se iba a recolectar con el evento estaría destinado a ayudar en el proceso de recuperación de Chyno.

Uno de los invitados al programa del influenciador destacó que Chyno está en Caracas en el tratamiento médico, y señaló que está siendo atendido por especialistas y que el cantante se encuentra estable.

En el concierto están vinculados personalidades de la música que buscan recolectar fondos para ayudar en el tratamiento al cantante; además, aclararon que la familia de Chyno está de acuerdo con la realización del espectáculo en su beneficio.