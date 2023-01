VIDEO: Nicolás Arrieta decidió aprender a bailar salsa y así se le vio en la pista de baile

A Nicolás Arrieta siempre se le ha visto muy serio y crítico frente a muchos asuntos que suceden en la actualidad nacional e internacional, siempre dando su opinión y su punto de vista sobre las problemáticas. Hasta arremetiendo contra los que él cree que están cometiendo errores o injusticias. También, sin importar si esto les cae bien o mal a sus seguidores, aman su carácter y su personalidad fuerte.

Sin embargo, Arrieta tiene su sentido del humor y muestra en sus redes sociales que tiene retos y propósitos como cualquier persona, más en esta transición de año. Él se dio cuenta de que tiene un talón de Aquiles que quiere erradicar y tiene que ver con su habilidad en el baile, que por años ha mantenido relegada.

Nicolás esta probando cosas nuevas este 2023. Foto: Instagram @nicolasarrieta. - Foto: Foto: Instagram @nicolasarrieta.

El fin de 2022 y comienzo de 2023 es diferente para Arrieta, quien decidió tomar clases de salsa, pues quiso terminar el año con algo aprendido para desarrollar dicha habilidad en los próximos 12 meses, como mostró en las historias de su perfil personal de Instagram, donde dejó claro que sabe muy bien sus limitaciones en la danza.

El creador de contenido les anunció a sus fans que estaba un poco perdido de las redes porque estaba tomando clases de boxeo y de salsa. “Quiero que sepan algo de mí. Nunca en mi vida he bailado nada, o sea, a mí me ¿baila?, y yo digo que nada, ni reguetón ni nada, de pronto un poquito borracho a veces, pero no sé bailar nada… Entonces dije: ‘¿saben qué quiero hacer antes de que se acabe el año?, aprender a bailar algo, salsa, merengue, lo que sea, entonces estoy tomando clases… Eso sí, no tengo un rejo pa’un cu…”, declaró el influencer.

El influencer es un gran defensor de los derechos de los animales. Foto: Instagram @nicolasarrieta. - Foto: Foto: Instagram @nicolasarrieta.

En el video de una de las clases de Nicolás Arrieta se ve al creador de contenido detrás del profesor tratando de seguir pasos básicos laterales y hacia atrás de uno de los ritmos más famosos y bailados en todo Colombia, la salsa.

Aunque no tiene mucho “tumbao” y de la cadera para arriba es totalmente estático, Arrieta por lo menos sigue el ritmo y alcanza a poner sus pies en el tiempo preciso a donde deben llegar, algo que se le debe reconocer.

Nicolás Arrieta se despacha contra Bad Bunny

El creador de contenido Nicolás Arrieta no se quedó atrás y también entró en la polémica creada por el reguetonero Bad Bunny, cuando agarró y lanzó el celular de una de sus fanáticas que estaba casi encima suyo, tratando de hacer un videoselfi con el cantante, acciones que para el influencer son lamentables.

Arrieta gusta del arte urbano y de expresiones artísticas underground. Foto: Instagram @nicolasarrieta. - Foto: Foto: Instagram @nicolasarrieta.

“Esto primero es destruir la propiedad de alguien más, o sea, y también es un fallo en la seguridad de Bad Bunny. Si tú no quieres que se te acerque nadie y eres el artista latino más grande, inclusive del mundo, pues te toca andar tapado, encerrado, porque sí, también es feo que la gente esté acercándose. Pero es a lo que te arriesgas cuando haces este tipo de cosas, cuando eres actor o lo que sea”, fueron las palabras de Nicolás sobre Bad Bunny.

Luego, Arrieta leyó la respuesta del puertorriqueño en Twitter, similando su acento y aseveró que él entiende que el intérprete de Ojitos lindos quiera que lo aborden de una buena forma. Sin embargo, también dejó claro que la respuesta no es “tirarle el teléfono a la mier… Y que ahora esta persona te va a meter una demanda por joderle su propiedad, o sea, un poquito salida de contexto, salida de las casillas”, añadió.