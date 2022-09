Video | Novio de Yina Calderón apuntó con una pistola a agentes de la Sijín

Cada vez que Yina Calderón hace declaraciones por medio de sus redes sociales, estas se vuelven rápidamente parte de la opinión pública en Colombia. Esta vez fue por una historia que subió a su perfil oficial de Instagram y en la que su novio fue protagonista.

Según la generadora de contenido, cuando se desplazaban en su camioneta rosada fueron perseguidos por una moto. Según ella, quienes iban allí los persiguieron por un buen tiempo.

“El que escuche esto no me va a creer. Venía durmiendo en mi camioneta, cuando mi novio dice: ‘Mariachi, saque la pistola’, y saca la pistola, les apunta a los manes y yo dije: me van a robar. ¿Entonces por qué ellos sacan la pistola, por qué los de la moto se nos acercan a bajarnos de la camioneta y se bajan las viseras? Ahí mi novio le dice al Mariachi: ‘Las bajaron, las bajaron’. Luego, les escucho decir a los de la moto ‘anda armado, anda armado’, y aceleran y se detienen en un semáforo. Nosotros nos metimos a una estación de gasolina para sacar más pistolas, cuando nos dimos cuenta estábamos rodeados de la Policía, que nos decía: ‘Cómo así que iban a atacar a los de la Sijín’”, se le escucha decir en la primera parte del video a la influencer.

Novio de Yina Calderón se iba a dar bala con agentes de la Sijin, esta es la historia de la futura congresista de #colombia pic.twitter.com/uHhun53gLF — YoSoyÓmicron (@leolemoine) September 22, 2022

Ante lo que les reveló la policía en ese momento, Calderón se mostró sorprendida. “Pues resulta que los malandros no eran malandros, sino la Sijín, y yo le dije al agente: ‘Pero si estos dos me iban a robar’, y me responden que no, que son agentes de la Sijín infiltrados de la Policía y ‘su carro nos pareció sospechoso’”, contó Calderón.

Al final todo quedó en una anécdota. La policía revisó los papeles de Yina Calderón y sus acompañantes y todo quedó en orden. Eso sí, la influenciadora argumentó que sacaron la pistola por la inseguridad que se vive actualmente en las ciudades del país.

También reveló sus problemas de sueño, al parecer por brujería

La empresaria de fajas ya había contado sobre los problemas de sueño que ha tenido, lo cual la tiene agobiada. Por medio de su perfil de Instagram mencionó que algo ocurrió y la hizo reaccionar, ya que todo pasó a ser un tema más íntimo y personal. La influencer habló de la parálisis del sueño, basándose en esto para explicar cómo se sintió en un incómodo momento.

“Estaba en mi cama cuando se me subió, me puse a orar. Y ayer fue terrible, no pude dormir, se me subió dos veces. Se conoce como ‘parálisis del sueño’, pero en mi caso es muy extraño, porque siento que se me sube y me empieza a manosear y trata de meterme la parte íntima en la cola. ¡Horrible, horrible! No sé qué hacer, no sé a qué se deberá, necesito que ustedes me ayuden. Me da miedo hasta acostarme a dormir, porque se me sube”, afirmó la empresaria, para después comentar que su novio estuvo a su lado y aun así no pudo ayudarla.

“Sé que mi novio está al lado y yo trato de hablar, y él no me escucha. Mi mamá y yo estuvimos buscando por internet, decía que supuestamente se despierta primero el cerebro y no el cuerpo. Pero no, nenés, no debe ser eso porque yo siento que es algo peludo, como que me manosea… Estoy muy preocupada, porque ayer no dormí; yo rezaba, me quedé dormida y volvía y se me subía, entonces ya estoy como azarada. Necesito que ustedes me ayuden, a ver qué puedo hacer, porque ya me preocupa”, indicó la exprotagonista, donde plasmó su angustia.

Según dejó a entender, parece que el tema pasa más por cuestiones más allá de la realidad. “No me gusta la brujería, no me gustan nada de esas maric...”, concluyó, y señaló que recibió recomendaciones sobre orar y confiar en Dios para alejar estas malas energías de su vida.