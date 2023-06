Video: ¿Nuevo amor? Pillan a James Rodríguez junto a una sensual modelo venezolana

James Rodríguez está disfrutando de varios días de vacaciones mientras busca un nuevo equipo para la próxima temporada en la que, según dijo, su objetivo es estar en Europa, por ello es muy activo en redes sociales mostrando su rutina de ejercicios para mantenerse en forma.

El exjugador del Real Madrid estuvo ya hace varios días en Colombia participando de diferentes eventos sociales como la inauguración de su restaurante ‘Arrogante’, ubicado en la ciudad de Bogotá. Además, el cucuteño también fue visto en la ciudad de Medellín, uno de sus lugares predilectos en su país de origen.

James Rodríguez está disfrutando de unas grandes vacaciones en Estados Unidos. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Posteriormente, el 10 se trasladó a Miami, Estados Unidos, donde se le vio acompañado de su hija Salomé, a quien aprovechó para realizarle una gran fiesta por su cumpleaños en la ciudad norteamericana.

El colombiano se hizo tendencia en las últimas horas en redes sociales, por rumores sobre un posible nuevo romance que tendría con Aleska Génesis, expareja del cantante Nicky Jam y quien en su momento dio mucho de qué hablar porque supuestamente usó brujería con el objetivo de que el puertorriqueño volviera con ella.

Los rumores comenzaron por un video que circula en redes sociales y en el que se observa al jugador de la Selección Colombia acompañado de la modelo venezolana antes de abordar, al parecer, un vuelo juntos en el aeropuerto internacional de Miami.

Desde que terminó su relación con la modelo Shannon De Lima, hace ya varios meses, el deportista no ha revelado públicamente un nuevo romance, pese a que en varias oportunidades se le ha vinculado con distintas mujeres.

James rompió el silencio sobre su situación actual. - Foto: Captura Youtube Noticias RCN (7:09): James Rodríguez: “soy súper profesional, así muchos duden”

De hecho, recientemente se generó un rumor de que el exjugador de Everton y Mónaco estaría saliendo con la modelo colombiana Anllela Sagra. La historia comenzó por unos videos en lo que se ven juntos durante unas vacaciones, además de otros detalles, pero hasta el momento no se ha confirmado, por lo que se presume que el jugador continúa soltero.

¿Quién es Aleska Génesis?

Su nombre completo es Aleska Génesis Castellano, es modelo nacida en Barquisimeto, Venezuela, en 1991. A lo largo de su trayectoria ha participado en diversos concursos como el certamen de belleza ‘Sambil Model.

La mujer fue elegida como Modelo Internacional en los premios Tacarigua de Oro 2019, y también ha trabajado en varios videos musicales con artistas de la música urbana como Anuel AA y Ozuna.

La modelo dio de qué hablar después de que fuera acusada de utilizar brujería en contra de Nicky Jam. - Foto: Instagram: @aleskagenesis

En el 2022, la venezolana estuvo en boca de la opinión pública a nivel mundial después de que saliera a la luz una información de una supuesta brujería que le habría hecho al cantante Nicky Jam cuando estaban en una relación sentimental, para supuestamente lograr que él nunca se separara de ella.

Pese a que esto se difundió por todas las plataformas digitales, la modelo le dio un giro a la controversia y enfocó las miradas de los curiosos en otros problemas de su vida personal.

Tras compartir imágenes de una compleja situación que estaba viviendo con su salud, la creadora de contenido recibió todo tipo de opiniones y comentarios de los usuarios de redes sociales, quienes le recordaron las consecuencias de utilizar magia negra. Varias personas se solidarizaron con su caso, teniendo en cuenta que la venezolana aseguró que estos líos eran por culpa del estrés y la ansiedad.

La mujer también dio de qué hablar después de que compartiera por redes sociales unas imágenes mostrando cómo lucía su cabellera y su cabeza, debido a que el pelo se le estaba cayendo seguido como suma de los problemas que se encontraba enfrentando en ese momento y que la tenían en boca de todos.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos), pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente… He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio”, aseguró en su momento.