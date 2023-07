Video | Protagonistas de ‘Sound of Freedom’ mandaron desgarrador mensaje a los padres de familia en Colombia, ¿qué les dijeron?

“Leyendo el guion me sentí como si estuviera por una ventana, viendo un mundo que no conozco, algo raro, trágico. Yo tenía 8 años en ese entonces cuando estaba leyendo el libreto, me lo leí dos veces en total. Me sentí muy triste por lo que contaba la historia, pero me gustó principalmente el mensaje, lo que quería transmitir y me sentí también inspirado. Dije: si este guion es muy bueno, pues quiero ser tan bueno como para el guion”, dijo el pequeño intérprete.