Video: regañan a presentadores de ‘Buen día Colombia’ que se burlaron de Mafe Walker

Luego de que Mafe Walker, quien es una reconocida generadora de contenidos, fuera invitada en un programa matutino de un canal nacional de este país y sus conductores se burlaran por la peculiar forma de expresarse donde ella asegura que se comunica con los alienígenas, las directivas de la producción regañaron a los presentadores.

La mujer, procedente de Colombia, ha despertado todo tipo de reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales con su supuesta comunicación con otro tipo de seres fuera del plano terrenal.

En medio del auge que tomó en escenarios digitales como TikTok e Instagram, la colombiana se ha dedicado a llegar a más personas a través de entrevistas que concede a medios internacionales y nacionales, como lo fue en Buen día, Colombia, del canal RCN.

Recientemente, en diálogo con el programa matutino, la mujer fue protagonista de una serie de publicaciones, donde se observan las burlas de uno de los conductores del formato.

De acuerdo con las imágenes que quedaron grabadas en una publicación de redes sociales, uno de los presentadores que se encontraba en el set no pudo contener las risas mientras Walker realizaba una de las dinámicas con su particular lenguaje. La colombiana cerró sus ojos sin percatarse de las burlas que había de parte del famoso.

Orlando Liñán y Estiwar G quien participó en MasterChef Celebrity terminaron mofándose de la supuesta comunicación de la invitada con los alienígenas, exagerando sus gestos y movimientos del rostro.

Mafe Walker puso a vibrar a más de uno en Buen día, Colombia, pero no por lo que ella quisiera pic.twitter.com/NWXPIX8ue1 — Ana (@PuraCensura) July 6, 2022

Ante esta escena que generó todo tipo de comentarios entre ellos rechazo por las burlas, Liñán se refirió a lo sucedido y ofreció disculpadas por el inconveniente, pues aseguró que fue sin intención de ofender a ninguna persona.

“Yo creo que hay dos cosas que uno no se puede aguantar: las ganas de ir al baño y las ganas de reírse. Cuando se hizo la entrevista, los lineamientos de nuestra directora fueron siempre con respeto, como se la hacemos a todos los invitados”, señaló el involucrado presentador.

Así mismo, Consuelo Cepeda, defensora del Canal RCN se pronunció a estos hechos que se volvieron tendencia en los últimos días. “Es entendible la reacción (de risas) desde el punto de vista humano, pero para qué la invitaron si se iban a reír. Si no tiene tanta credibilidad para ustedes, pues no se debió invitar. Yo sí quisiera que reconozcamos que no puede uno traer a una persona para hacerla quedar en ridículo”, cuestionó.

En ese sentido, Cepeda fue enfática al conocer el error cometido y recalcó que los presentadores de dicho programa matutino se deberán comportar a la altura en una próxima oportunidad.

“Yo no estoy en contra de la risa, ni del humor, simplemente que nosotros estamos ante una audiencia que hay que respetar. Fíjense que ustedes han sido alegres, divertidos durante toda la temporada de este programa y jamás habíamos tenido una queja”, puntualizó la defensora del canal.

Por otro lado, Violeta Bergonzi, presentadora principal de Buen día, Colombia, quien le pidió en su momento a Mafe Walker varias instrucciones y recomendaciones para aprender a dialogar con los alienígenas, también se disculpó por los hechos.

“Si bien se vio como una burla en el momento en que yo la imité, en serio estaba tratando de imitarla sin querer agredirla. Quiero ofrecer excusas nuevamente porque no debí hacerlo. En ningún momento la invitamos para burlarnos, sino en el desarrollo de la entrevista en vivo, la embarré, no tenía que imitarla. Es algo que se dio en el momento y es algo que no debí hacerlo”, señaló la presentadora.