“No estoy segura, porque cuando estaba vivo era bastante celoso. Me decía que yo era solo para él” , dijo en primera instancia Maren.

“En estos momento, no. Quiero ver a mis hijos crecer, quiero alcanzar todo lo que planeamos juntos”, aseguró.

De igual forma y con palabras llenas de madurez y sensibilidad, García dejó entrever que su corazón, aunque aún marcado por el dolor, no se cierra a la esperanza de un nuevo comienzo.

“Dios sabrá qué es lo mejor para mí. Si está en sus aviones, así será. Él siempre será el amor de mi vida”, afirmó, dejando claro que aunque por el momento está centrada en otras cosas, no cerrará la esperanza de que en algún momento de su vida, el amor llegue nuevamente para brindarle una nueva ilusión.

“¿Pero ese señor qué? Ella aún está en su duelo, qué va a pensar en otro hombre tan rápido"; “Ella es muy linda, tal vez cuando se sienta preparada lo hace y si no pues normal, muchas mujeres no se casan más y viven para ellas y para sus hijos y no está mal”; “Respondió con contundencia, así es”; “Más mujeres así, Dios”; “Está joven, necesita rehacer su vida, y ojalá sea con un buen hombre”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el video los internautas.