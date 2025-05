Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez, en el ojo del huracán por presunta complicidad en el macabro asesinato: “Yo no sé nada”

View this post on Instagram

Salvador González de los Santos, procurador general de Justicia del estado de Jalisco, aseguró en rueda de prensa que contrario a lo que se dice en redes sociales, Vivian de la Torre no está desaparecida, ni se encuentra fugitiva, al contrario, aseguró que “sí está localizable. No ha ido a declarar, pero desde luego va a ser importante su entrevista para ver qué nos aporta“.

Ante los señalamientos en su contra, Vivian de la Torre apareció en su cuenta de Facebook y a través de un mensaje acompañado de una foto, en la que se le ve con Valeria, aseguró que “no estoy para que me crean, pero en verdad, yo no tengo nada que ver”. En el mensaje también se lee: “No hagan o digan cosas que no son verdad, solo lo hago para aclarar, yo no sé nada”.