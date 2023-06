Viviana Castrillón relató cómo va su duro proceso contra el cáncer

La reconocida modelo colombiana Viviana Castrillón, exconejita Playboy, dio a conocer en sus redes sociales una difícil noticia a sus seguidores. “Mi gente hermosa. Así como siempre comparto con todos ustedes mis buenos momentos, creo que también es justo compartir los que no son tan buenos. Desafortunadamente, me diagnosticaron cáncer de cuello uterino y me operarán de urgencia”.

La también modelo abrió su corazón sobre cómo la está pasando - Foto: @vvcastrillon

Por medio de sus historias de Instagram, la mujer que fue Miss Playboy Colombia y trabajó en diferentes países de Latinoamérica con esta marca, reveló lo difícil que fue para ella enterarse de esta noticia que pone en riesgo su estado de salud actual.

“Aquí empieza esta lucha contra el cáncer, no es tan chévere”, relató antes de entrar a cirugía. En el mismo clip, Viviana aclara que su propósito al compartir su experiencia “es que la gente entre en conciencia de lo importante que es cuidarnos. De cuidar a nuestras familias, de cuidar a nuestras parejas, esto no es un juego”.

Por esta razón, en esta nueva etapa de su vida, asegura que si en sus manos está hacer un llamado de alerta, lo hará sin filtros. En su más reciente aparición en el programa de entretenimiento ‘La Red’ dio a conocer que con la cirugía le arrebataron la posibilidad de ser mamá, pues ya no tiene el útero, los ovarios, la matriz y el cérvix.

“Eso es lo que más me duele. (...) Siempre quise tener hijos y ahora no tengo mi sistema reproductivo femenino. De alguna manera podré serlo o seré mamá perruna, pero biológicamente ya no”, dijo la modelo.

La exconejita contó que ya no podrá ser mamá. - Foto: @vvcastrillon

Luego indicó que su cuerpo ha tenido cambios, pero que para ella lo más importante es cuidar su salud, “Yo creo que la belleza va por dentro. Puede ser que se me caiga el pelo, que me quede sin cejas... pero voy para adelante y gracias a Dios existen en el mercado muchas cosas a las que uno puede acceder. Lo importante es estar vivo”.

En una publicación que hizo a través de sus redes sociales se dejó ver en una camilla luego de salir del procedimiento. Allí aseguró que no se iba a dejar vencer del cáncer y lucharía hasta el final.

“Mis personitas lindas ya en recuperación. La cirugía fue un éxito gracias a Dios y salí triunfadora de la primera batalla. No me dejaré vencer del cáncer y daré la pelea. Gracias por tantos mensajes de apoyo y cariño. Los valoro mucho!!!”.

La exconejita se dejó ver en medio de su recuperación - Foto: @vvcastrillon

La modelo de 35 años ganó popularidad por ser la embajadora de la famosa revista de entretenimiento para adultos; además, cuenta con una amplia carrera en la televisión y hace unos años se lanzó al mundo de los negocios como empresaria de una marca de ropa interior que suele promocionar a través de sus redes sociales.

Desde que Castrillón se radicó en Miami, Estados Unidos, se ha desempeñado como presentadora y modelo, labores en las que tiene sus límites, según indicó en entrevista con La Red, porque a lo largo de su carrera no han faltado las propuestas indecentes en las que le ofrecen millonarias ganancias.

La antioqueña contó que le propusieron hacer contenido para adultos por un año a cambio de una millonaria suma de dinero, pero ella dijo que no porque no hay plata que pague su dignidad.

“Un año entero, un millón de dólares o 2 millones de dólares, todo (el contenido que tenía que hacer) sumaba como unos 5 millones de dólares. Sumaba un montón de plata, pero yo decía: ‘¿Un año entero? Pobrecita de mí’”, dijo.

Aunque también confesó que se tomó el tiempo de pensarlo y hasta consultarlo con sus familiares más cercanos, llegó a la conclusión de que pese a que, efectivamente, era mucho dinero el que le ofrecían, este no le iba a dar tranquilidad, razón por la que decidió rechazar esta propuesta y continuar con su labor en el mundo del erotismo.