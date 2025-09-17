Suscribirse

Gente

Walter Mercado: números mágicos para el jueves, 18 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

Con estas combinaciones podría estar cerca de volverse millonario con los juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

18 de septiembre de 2025, 12:43 a. m.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Walter Mercado continúa presente en la vida de millones de personas que, con el paso de las últimas décadas han conectado con su energía y se han encargado de seguir tus consejos y recomendaciones.

Aunque falleció en el año 2019, su sobrina, Betty B. Mercado continúa compartiendo sus horóscopos y números de la suerte con el fin de generar fortuna en sus seguidores.

Walter Mercado.
Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento para hablar desde la experiencia y dejar atrás frustraciones. Llegan nuevas aventuras y proyectos.

Números de la suerte: 48, 6, 25.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los ángeles protectores acompañan este proceso de renovación. Las amistades se multiplican y se fortalece el brillo personal.

Números de la suerte: 44, 13, 26.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un día para valorar lo que los demás ofrecen y devolver con gratitud y amor. La vida se disfruta con intensidad.

Números de la suerte: 30, 7, 29.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía de los astros favorece el hogar. Este se mantiene como prioridad, junto a la prosperidad económica.

Números de la suerte: 37, 28, 14.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se recomienda controlar impulsos y medir las palabras. Se abre un periodo excelente para iniciar proyectos innovadores.

Números de la suerte: 8, 49, 12.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las obligaciones aumentan, pero también las oportunidades para brillar. El amor se fortalece y la felicidad se multiplica.

Números de la suerte: 4, 16, 3.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La vida social se activa, pero es importante cumplir con las responsabilidades. El optimismo atraerá bendiciones.

Números de la suerte: 1, 10, 16.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El universo lo impulsa a concluir estudios pendientes y a confiar en los talentos propios.

Números de la suerte: 19, 4, 21.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía positiva está más activa que nunca. Podría aparecer el amor que ha estado esperando desde hace mucho tiempo.

Números de la suerte: 45, 9, 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Lo que antes fracasó puede retomarse con éxito. La seguridad personal regresa y con ella, la certeza del propósito de vida.

Números de la suerte: 16, 1, 10.

Horóscopo y números de la suerte.
Horóscopo y números de la suerte. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Nuevos mundos y culturas inspiran no solo crecimiento personal, sino también profesional. Es posible que un viaje inesperado llegue a su vida.

Números de la suerte: 32, 15, 50.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se recomienda cortar con aquello que limita emocionalmente. El universo abre un espacio para priorizar lo verdaderamente importante.

Números de la suerte: 14, 33, 24.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte discusión entre Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard en ‘MasterChef Celebrity’; hubo lágrimas: “Visajosa vos”

2. Esposa de Luis Díaz causó revuelo con su ropa en importante partido del Bayern Múnich en la Champions League

3. Este fue el curioso ejercicio militar que realizó Estados Unidos en el Caribe

4. Temeraria falta a un jugador de Once Caldas condena a Independiente del Valle: dura roja en Sudamericana

5. Video registra avión en llamas antes del despegue con más de 200 pasajeros a bordo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopoSuerteNúmeros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.