Gente
Walter Mercado: números mágicos para el jueves, 18 de septiembre y horóscopo para los 12 signos
Con estas combinaciones podría estar cerca de volverse millonario con los juegos de azar.
Walter Mercado continúa presente en la vida de millones de personas que, con el paso de las últimas décadas han conectado con su energía y se han encargado de seguir tus consejos y recomendaciones.
Aunque falleció en el año 2019, su sobrina, Betty B. Mercado continúa compartiendo sus horóscopos y números de la suerte con el fin de generar fortuna en sus seguidores.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Es un momento para hablar desde la experiencia y dejar atrás frustraciones. Llegan nuevas aventuras y proyectos.
Números de la suerte: 48, 6, 25.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Los ángeles protectores acompañan este proceso de renovación. Las amistades se multiplican y se fortalece el brillo personal.
Números de la suerte: 44, 13, 26.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Es un día para valorar lo que los demás ofrecen y devolver con gratitud y amor. La vida se disfruta con intensidad.
Números de la suerte: 30, 7, 29.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La energía de los astros favorece el hogar. Este se mantiene como prioridad, junto a la prosperidad económica.
Números de la suerte: 37, 28, 14.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Se recomienda controlar impulsos y medir las palabras. Se abre un periodo excelente para iniciar proyectos innovadores.
Números de la suerte: 8, 49, 12.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Las obligaciones aumentan, pero también las oportunidades para brillar. El amor se fortalece y la felicidad se multiplica.
Números de la suerte: 4, 16, 3.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La vida social se activa, pero es importante cumplir con las responsabilidades. El optimismo atraerá bendiciones.
Números de la suerte: 1, 10, 16.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
El universo lo impulsa a concluir estudios pendientes y a confiar en los talentos propios.
Números de la suerte: 19, 4, 21.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La energía positiva está más activa que nunca. Podría aparecer el amor que ha estado esperando desde hace mucho tiempo.
Números de la suerte: 45, 9, 12.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Lo que antes fracasó puede retomarse con éxito. La seguridad personal regresa y con ella, la certeza del propósito de vida.
Números de la suerte: 16, 1, 10.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Nuevos mundos y culturas inspiran no solo crecimiento personal, sino también profesional. Es posible que un viaje inesperado llegue a su vida.
Números de la suerte: 32, 15, 50.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Se recomienda cortar con aquello que limita emocionalmente. El universo abre un espacio para priorizar lo verdaderamente importante.
Números de la suerte: 14, 33, 24.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.