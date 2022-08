¿Will Smith tiene un doble latino?

Will Smith, quien hace unos días reapareció para hablar del tema del golpe que le dio al actor Chris Rock en la entrega de los premios Óscar, y disculparse con su colega por lo que ocurrió frente a millones de personas. Ahora tiene un doble en Perú.

En redes sociales se ha popularizado la imagen de Yhasual Ávila, un venezolano que llegó vivir a Perú, huyendo de la crisis social y económica que vive su país en donde trabajaba como policía.

Ahora en Lima, Ávila aprovechó su parecido con el exitoso actor de Holliwood para llamar la atención de cientos de transeúntes de esta ciudad.

Yhasual Ávila también creó su cuenta de TikTok en la que tiene más de 45 mil seguidores y publica videos con los diferentes personajes que ha interpretado el actor estadounidense, principalmente El príncipe del rap, el cual lo lanzó a la fama a Smith.

“En toda parte a donde llegaba desde Venezuela hasta acá (Perú) me llamaban era Will, Will Smith, Principe del rap. Nunca me llamaban por mi nombre”, comentó Ávila en diálogo con el medio local 24 Horas.

Revivir el famoso baile con su primo Carlton Banks y otras icónicas escenas de El Príncipe del rap y otros personajes interpretados por Will Smith como Hombres de negro, están incluidos en el repertorio de este venezolano que ahora se gana la vida en Perú, disfrutando del parecido con el famoso actor y cantante.

En las calles de la capital peruana las personas se toman fotos y videos con Yhasual Ávila por su parecido con Smith. “Hermano echa para adelante papá que vas a llegar lejos con la bendición de Dios.”, “tenemos que hacer foto o un video. Espero encontrarte por ahí”, son algunos comentarios que le escriben a Ávila en su cuenta de TikTok. Otro cibernauta utilizó una frase del verdadero Will Smith en la película En busca de la felicidad, para interactuar con el imitador: “a esta pequeña parte le llamo felicidad”, le publicaron al doble del galardonado actor.

Will Smith revela si Jada Pinkett fue quien influyó para que le diera el golpe a Chris Rock

Los Premios Óscar 2022 se robaron las miradas de millones de personas en el mundo luego de que Will Smith arremetiera en contra de Chris Rock por una serie de comentarios que estaba haciendo contra su pareja Jada Pinkett.

Recientemente, el artista sorprendió a sus seguidores de las plataformas digitales con un inesperado video que subió a su canal de YouTube, donde expresaba todo lo que sintió durante meses por la situación. Smith quiso enviar unas disculpas a Rock, manifestando que sabía perfectamente que “su comportamiento había sido inaceptable”.

En este mismo video, Smith respondió sobre la curiosidad que sintieron los espectadores con relación a su pareja sentimental. Muchos rumores apuntaron a que la actriz había influido en el comportamiento agresivo del artista durante la gala.

Ante estas versiones que salieron a la luz, Will quiso aclarar todo y pedir una disculpa a su familia por exponerlos de aquella manera ante los medios y los usuarios de plataformas digitales.

“Después de que Jada volteara sus ojos, ¿te dijo que hicieras algo?”, fue la interrogante que surgió en esta pequeña entrevista.

“No. Es como, ya sabes, tomé una decisión por mi cuenta a partir de mis propias experiencias, de mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento cariño”, expresó Smith en sus declaraciones, dejando a un lado las especulaciones que señalaban a su pareja como la culpable de este incómodo momento en la entrega de los Óscar.