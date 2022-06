“Ya me quitaron el dren”: Jessica Cediel habló sobre su estado de salud

La polifacética Jessica Cediel, quien es reconocida en el mundo del entretenimiento no solo en Colombia, sino en México y otros países, ha despertado gran interés entre sus seguidores acerca de su estado de salud, luego de llevar en su cuerpo, elementos que le hicieron daño (biopolímeros), por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente más de una vez para extraerlos por completo.

Al respecto, la presentadora aprovechó el pasado miércoles para poner al tanto a sus seguidores de la evolución de su recuperación tras la última cirugía, a través de su cuenta de Instagram, mediante historias en las que compartió que ya le habían quitado el dren 14 días después de pasar por el quirófano; además le dio a sus fanáticos, un emotivo mensaje respecto a cuidar el corazón.

“Niñas hoy me organicé, me arreglé, que les cuento ya me quitaron el dren, el dren me lo quitaron el sábado, ayer me quitaron los puntos, me siento muy bien, me siento contenta, me siento feliz, yo voy con toda como siempre, esto no quita que haya días de días, pero lo más importante es que el común denominador, es un día bonito, un día bendecido, un día de agradecimiento”, expresó en los videos.

Y continuó diciendo: “mi gente, este mundo le pone a uno muchas pruebas, hay gente que lo quiere ver a usted siempre en el piso, vuelto miércoles, como que les da rabia, si ven que a usted le va bien, si está bien físicamente, si tiene pareja, si tiene negocio, hay mucha maldad”.

Sin embargo, hizo la claridad en que no todos son así, “no digo que todo el mundo, pero hay gente que es envidiocita en su corazón, así como hay gente que es superbonita, que se alegra de verte feliz, de ver tus triunfos, de verte bien en el amor, con tu salud, con tu familia, para mí la clave de todo y la protección de todo siempre ha sido Dios”.

Y agregó que Dios ha sido su apoyo y es lo primero, pues contó que había escuchado una “prédica espectacular”, entre tanto, resaltó un corto mensaje: “como decía el pastor, hay que cuidar la mente, las emociones, lo que uno siente; hay que cuidar el cuerpo también, porque a uno no lo mandan con órganos vitales de reemplazo no lo mandaron con 4 corazones”.

La actriz y presentadora, ha tratado de contar a sus seguidores cómo se ha sentido y los he hecho parte del proceso, desde el momento en que dio a conocer la noticia de los biopolímeros, -por lo que la también actriz, Lina Tejeiro, supo que también los tenía- así como los momentos en los que le han practicado la extracción de los elementos ajenos al mismo organismo.

Así lo dio a conocer el pasado 21 de junio, en que cumplía 10 días de la última cirugía, a la que tuvo que ser sometida para que le fuera sacada “una pepita” que le quedaba en el cuerpo de aquello que le ocasionó tantos problemas en la salud.

“Vuelvo para saludarles y agradecerles por tanto amor y tanto cariño. La recuperación va muy bien. Hoy (21 de junio) es mi día 10 de recuperada. Me siento muy bien y muy bendecida gracias a Dios”, comentó, en donde se lo vio muy animada y de mejor semblante.