Yeferson Cossio salió corriendo de restaurante en Cali, la comida tenía gusanos

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores que muestra más excentricidades en sus redes sociales, pues todo el dinero que gana gracias a sus contenidos de bromas y actos sociales le permite ir a los restaurantes más lujosos de Colombia y el mundo, gastándose una millonada por solo vivir una experiencia única que no le asegura que dar lleno o satisfecho.

Pero esta vez no valió ni el prestigio, ni el valor del plato para que él y sus amigos evitaran una de las experiencias más desagradables y lamentables a la hora de disfrutar una cena, pues al final el grupo de cuatro jóvenes tuvo que dejar sus platos casi sin probar y retirarse sin hacer escándalos, todo porque la comida estaba en estado de descomposición.

Yéferson Cossio - Foto: Instagram yefersoncossio

Tal como lo mostró el paisa en sus historias de Instagram, él atinó a decir que la comida estaba asquerosa y cuando empezó a grabar el plato de su amigo, fue testigo de cómo una larva de gusano salía del tazón que contenía un filete de carne con algunas hojas de una verdura que no se especifica.

De inmediato ellos llamaron a los meseros y pidieron la cuenta del establecimiento, pues eso era lo único que les impedía para salir corriendo del lugar, pues ninguno quería terminar con una intoxicación. Momentos después los meseros llevaron el recibo con el monto a pagar y cuando preguntaron cómo les había ido con los platos, el influencer y sus acompañantes fueron honestos al decir que habían visto al animalito en su cena.

La mancha amarilla que se ve en la imagen es la larva saliendo de la comida del plato. Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

El staff del establecimiento no creyó, pues pensaron que se trataba de una de las tan acostumbradas bromas del paisa, sin embargo, cuando vieron la evidencia, intentaron arreglar el tema no cobrándoles ninguna suma de dinero, a lo que Cossio se rehusó, pues podría ser visto como que él usó esa artimaña para retirarse sin gastar un solo peso, por ello decidieron cancelar el monto de todas formas.

Luego, ya en otro restaurante, Yeferson y sus amigos se pudieron relajar y lograron por fin cenar de una forma tradicional, sin preocuparse por ecosistemas en su comida y al día siguiente, después de ver toda la avalancha de comentarios de sus seguidores pidiéndole más información al respecto, Cossio tuvo que pronunciarse de nuevo en sus historias para dejar claro quién pagó la cuenta y por qué no menciona el nombre del establecimiento.

“Me están diciendo mucho que diga el nombre del restaurante en el que nos tocó gusanos ayer, pero eso es cerrada fija del lugar y yo no voy a dejar eso en mi conciencia. Yo ya hice esas cosas, muy seguramente el personal del restaurante o los dueños lo van a ver y pues ojalá usen eso para mejorar… Y si no mejoran, pues que sea otro el que se cague en ellos y que les haga clausurar ese lugar, pero yo no”, declaró Cossio en su video.

Los autos deportivos y mascotas sueles ser protagonistas en las fotos de Yéferson Cossio. - Foto: Instagram yefersoncossio

Además, añadió que fue su amigo Ánderson el que los invitó a todos y sí se pagó la cuenta para no sentirse “comprometidos” con nada de ese asunto tan lamentable. “¿Por qué fuimos educados?, pues porque el personal era torpe, haciendo su trabajo eran lentos y torpes… Por ejemplo a Julián, cuando le pusieron la parrilla caliente en la mesa, se la pusieron en la mano y lo quemaron, pero eran muy buena gente, entonces si ellos son buena gente, uno es buena gente; ahora, si ellos hubiesen sido cruceros, uno hubiese sido el triple de grosero”, finalizó el paisa.

Cossio reveló este impasse que tuvo luego de estar en el ojo del huracán por mostrar los procedimientos que se está realizando para retirar y borrar los tatuajes que tiene en su rostro, que hace años generaron la misma polémica, pues muchos le criticaron el no pensar dos veces antes de plasmarse tinta en su cara.