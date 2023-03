Yéferson Cossio se fue de bacanal en Japón con bailarinas exóticas

Yéferson Cossio sigue generando polémica con su estilo de vida lujoso y excéntrico, que fácilmente se deja llevar por los excesos que su gran fortuna le permiten, como viajar al otro lado del mundo a visitar parques temáticos, comer alimentos peligrosos para la salud y dejarse llevar por la diversión en lugares donde mujeres con trajes tradicionales de caricaturas asiáticas bailan por dinero.

Esto fue lo que mostró el influencer en sus historias de Instagram, donde ha mostrado lo que ha vivido en su último viaje a Japón, país que frecuenta cada vez que puede y donde ha pensado radicarse en varias ocasiones, pues está cansado de pagar millonadas en impuestos al Gobierno colombiano y su gusto por la cultura nipona lo impulsa a desarrollar su vida en dicho lugar.

Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

Cossio ya había hecho pilatunas en los parques de universal de Osaka y también visitó otras poblaciones más tradicionales del país asiático disfrutando de su gastronomía y su arquitectura, temas que lo enamoran cada vez más de Japón, sin embargo, le faltaba vivir una experiencia más intensa y erótica y por eso decidió ir a un establecimiento de bailarinas exóticas, donde no dudó en dejarse llevar por la diversión.

En los videos publicados en sus historias se ve cómo las meseras, ataviadas en disfraces muy ceñidos que dejaban sus curvas y sus piernas al aire, le ofrecían trago y todo tipo de servicios al paisa, quien con su buen japonés llevaba la corriente a las artistas, dejándose deslumbrar por su belleza exótica.

Entre tragos de tequila y performance de baile, Cossio también logró que una de ellas le dijera una frase muy sugestiva en español: “te quiero comer hijuep…”, mostrándose cada vez más alicorado y somnoliento a causa de la bacanal que estaba viviendo junto a sus amigos japoneses, quienes no lo han desamparado ni un solo segundo.

Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

Luego de estos videos muchos de sus seguidores empezaron a escribirle por mensajes internos sobre su nueva novia, Carolina Gómez, la tiktoker que hace poco se volvió mucho más famosa por ratificar su relación con el creador de contenido, por eso, ya de amanecida, Cossio terminó su spam de historias dejando claro que aunque le parecieron muy bellas las bailarinas y obviamente tuvo oportunidad de estar con ellas, no lo hizo por respeto a su “muñeca”.

“Ya para el hotel, aunque demás que les voy a mostrar más cosas. Hombre, las muchachas, las conejitas muy queridas, muy coquetas, pero es que yo soy de Colombia, hombre, yo soy de Medellín, tengo la vara muy alta y más que todo con mi muñequita, no me provoca nada, pero estuvo divertido… Me esposaron y todo, ¿quieren ver?”, relató Yéferson entre su ebriedad y mientras un vehículo lo lleva a su lugar de hospedaje.

Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

Así pues, Cossio dejó muy claro que no le fue infiel a su nueva novia y está dispuesto a vivir todo tipo de experiencias en el país nipón, donde ya reconoció que se siente como un “monstruo” de los que los mismos japoneses pintan en sus cómics, todo debido a su estatura, mucho más alta del promedio de los asiáticos, sus grandes músculos y los tatuajes que lleva en más del 70 % de su cuerpo, incluido su rostro, que está tratando de limpiar retirando algunas de las grafías que imprimió en tinta hace ya varios años.

“Estar solo no es malo”, fue el mensaje que le dejó Cossio a sus seguidores con las imágenes de su último viaje, donde se le escucha un emotivo discurso en japonés y cuyas palabras han sido alabadas no solo por sus más de 10,3 millones de seguidores, sino por otros creadores de contenido como Jonathan Clay, Nubia e hijos y su propia hermana, Cintia Cossio.