“Qué monstruo”, le dicen a Yéferson Cossio por mostrar sus partes íntimas en polémico video

Para nadie es un secreto que Yéferson Cossio es uno de los influenciadores colombianos con mejor cuerpo en el país. Y gracias a sus grandes músculos y sus tatuajes sexys se pudo posicionar en el mundo del modelaje y, posteriormente, en las redes sociales.

Y en las redes no solo muestra las bromas que le hace a su hermana, Cintia, sino que también despliega todo un arsenal de lujos y excentricidades, en las que entran fotos y videos con muy poca ropa, como pasó, precisamente, hace poco en sus historias de Instagram.

El paisa aprovechó su viaje a Japón, un país del que se enamoró hace ya varios años y donde quiere radicarse de forma permanente, según ha contado.

Estando en esta nación asiática les mostró a sus seguidores los pormenores de su visita, en la que pudo visitar los parques de Universal, junto a sus amigos japoneses, a quienes les hizo pasar un momento muy incómodo, pues Cossio decidió empezar a gritar groserías en japonés en medio de una multitud de lugareños, cuya cultura es sumamente tranquila y correcta.

El paisa no pierde oportunidad de mostrar sus músculos. Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

El estar rodeado de asiáticos han hecho sentir al influencer de una manera extraña. Lo anterior, por cuenta de las diferencias anatómicas que tiene con la mayoría de los japoneses y que saltan a la vista de inmediato. Un asunto que no pasó desapercibido para él y por eso dedicó un video sobre el tema mientras hacía ejercicio en su gimnasio temporal.

Sin camisa y con una pantaloneta diminuta, Cossio explica que se siente como un “monstruo”. “Yo acá en Japón me siento muy raro, como un monstruo, todo tatuado y musculoso, al lado de los japoneses que son flaquitos, sin tatuajes y eso, pero qué va ni qué hijueperras”, declaró el paisa en el clip, que muchas cuentas ya replicaron en sus respectivos perfiles y que encendieron las opiniones del los cibernautas sobre el tema.

Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

Aunque los comentarios de Cossio pueden navegar entre la xenofobia y el existencialismo, fue otra cosa lo que se robó el protagonismo y por ende la atención de los miles de usuarios de Instagram, quienes no dudaron en expresar su sorpresa al percatarse del gran tamaño del miembro del influencer, pues este se marca notablemente en la única prenda que Yéferson usa y con el contraste de luz que hay en el lugar queda a la vista de todos.

“No sé qué estaba diciendo, pero que rico”, “Qué monstruo”, “Aprovechó que estaba despierto para grabar 😂😂”, “La verdad no sé qué dijo porque me distraje 😮 🍆”, “Pero no me apunte”, “De cuál monstruo hablará 🤤”, “¿Puesss qué te dijo? 😵‍💫😵‍💫 Yo me fijé en ese cuerpo todo tatuado... Que no lo vea bukele😂😂”, “Dime de qué presumes y te diré de qué careces 😂😂😂”, “Con razón La Merlano lo extraña 😂”, ¡Perdón! ¿Qué fue lo que dijo? 🫣🫢”, son algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación de Rechismes.

Mientras los cibernautas siguen deleitándose con los atributos masculinos de Cossio, él estuvo feliz de visita en la isla de Awaji, donde pudo asistir a una réplica del Godzilla japonés y además se grabó comiendo algunas de las delicias locales, demostrando que es todo un experto a la hora de usar los tradicionales “palitos chinos”, utensilios que usan los asiáticos en reemplazo de los cubiertos tradicionales en Occidente.

Yéferson Cossio en los parques de Universal en Japón. Foto: Instagram @yefersoncossio. - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio.

Luego llegó a la ciudad de Kyoto, su lugar favorito del país nipón, donde él y sus amigos departieron en restaurantes donde cada comensal puede cocinar su propia comida en la parrilla que hay en la mesa.

En estos lugares, el paisa también dejó ver que habla japonés de forma fluida, tanto como para “trollear” a una de sus amigas para que le diga a sus seguidores “paisas papasitos”.