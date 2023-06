Yeison Jiménez se retira de la música, esta sería la fecha y el motivo

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más queridos de Colombia, quien se lo ha ganado a pulso, escalando de a un peldaño cada vez, hasta llegar a ser uno de los más reconocidos en el resto del planeta.

Para muchos, el caldense ha sido un ejemplo de superación, pues, como coloquialmente se dice en Colombia, el artista no nació en cuna de oro y ha tenido que esforzarse mucho para poder sacar adelante su carrera artística.

Yeison Jiménez ganó en los Premios Nuestra Tierra con su canción 'De pura rabia'. - Foto: Carlos zambrano- Cortesía Paola España Comunicaciones

Pero no es solo su historia de vida lo que llama la atención, sino también sus composiciones y el carisma que lo caracteriza para con su público, con límites, como cualquier ser humano, pero con abrazos abiertos para sus fanáticos.

Recientemente, en entrevista con la presentadora del programa La sala de Laura Acuña, Yeison confesó que tenía pensado retirarse de la música, y que vivir de escenario en escenario, con al paso del tiempo, cansa.

“Yo no pienso hacer esto toda la vida, no. Estoy cansado, yo pienso hacerle hasta los 35 años si Dios me presta la vida”, indicó el cantante de 31 años, quien recientemente lanzó Hasta la madre, en colaboración con Pasabordo.

A su vez, aprovechó para soltar un revelador dato de su espiritualidad: “yo sé que voy a terminar cantando música para Dios, también porque es una promesa, además que me gusta, pero eso es lo que yo creo que voy a terminar haciendo”.

Yeison Jiménez reveló detalles de su amistad con Pipe Bueno. Tienen muchas anécdotas. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Vale recordar que, en diálogo con SEMANA, el cantante se manifestó respecto al rol de Dios en su carrera profesional. Según el cantante, es quien lo “cuida de tanta envidia y tanta vaina. De todas maneras, a uno como artista le llega muchísima energía muy negativa y muy positiva, y más en un producto como es ‘Yeison Jiménez’, que siempre ha estado arriba, siempre se sostiene, siempre está en la pelea. Y bueno, el hombre no me ha dejado, la verdad, siempre pienso que cuento con la bendición de él”.

“Dios en mi vida básicamente es el que guía todos mis pasos. Cuando tú te bajas de tu trono personal y tú le cedes el trono al jefe, él toma el control, pero eso solamente lo puede hacer uno, porque se llama libre albedrío, o sea, él dice ‘yo estoy en tu puerta’ y uno toma la decisión”, expresó el caldense.

El buen corazón de Yeison Jiménez

Entre tanto, Yeison estuvo presentándose en la plaza central de su pueblo natal, Manzanares, Caldas, frente a más de 40 mil personas que se encontraban reunidas departiendo en las Fiestas de la Cordialidad.

El cantante de música popular es muy querido por sus seguidores. - Foto: Foto tomada de Instagram @yeison_jimenez

Del 15 al 20 de junio, los manzanareños disfrutaron de reinados, cabalgatas y buena música, gracias al aporte del 50% en el presupuesto total, que donó en esta oportunidad Yeison para su pueblo.

Además de Yeison, Alan Ramírez, Andrey Riobueno, Marcela Reyes y Nelson Velásquez fueron algunos de los artistas principales que engalanaron la tarima con su buena música.

En aquel momento, el show principal lo abrió el protagonista de la celebración, Yeison Jiménez, acompañado de toda su banda y con un performance de dos tarimas.

“Al frente de esta iglesia, donde me bautizaron, les quiero cantar esta canción que me encanta”, comentó el cantante abriéndole paso a su nuevo éxito musical Hasta la madre, en colaboración con Pasabordo. Con pirotecnia y con su esposa, Sonia Restrepo, en tarima, el manzanareño cerró el show con su canción más icónica: Aventurero.

“Fue una locura todo, más de 40 mil personas en unas fiestas que jamás pasaron de 15 mil. El niño de Manzanares, conquistó el mundo”, afirmó Yeison Jiménez en el evento que contribuyó a la economía del municipio.