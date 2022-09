Yina Calderón aseguró que nuevamente se operará los glúteos

La influenciadora de contenido digital, Yina Calderón, sorprendió a sus seguidores con un anunció que despertó todo tipo de comentarios luego de que diera a conocer que se volvería a operar los lúteos, pero en esta oportunidad mencionó que quiere tener “la cola más grande”.

La también empresaria detalló que para el mes de octubre tendría que cancelar algunas presentaciones que tiene como DJ en varias partes de Colombia y todo por el simple hecho de que para esas fechas se realizaría la operación.

Pese a que no entregó muchos detalles de este nuevo proceso, se dejó ver muy feliz contándole a sus seguidores a través de historias, en su cuenta personal de Instagram, este nuevo sueño que muy pronto se hará realidad.

Aunque la integrante de Protagonistas de Nuestra Tele 2013, suele ocultar este aspecto de su vida, el cual le ha traído fuertes momentos personales, en días pasados quiso sincerarse y compartir con sus fieles seguidores algunas imágenes de cómo lucen sus glúteos tras retirarse los biopolímeros.

En el contenido que subió a su cuenta oficial de Instagram, Yina reveló la verdadera situación que atraviesa desde el pasado, esperando para lograr hacerse una reconstrucción de glúteos y así poder retomar la apariencia que buscaba en su cola.

El pasado 17 de agosto, la influencer se quitó la ropa y dejó a la vista su cola, plasmando los efectos que dejó aquel producto en su piel. La empresaria recordó que por las intervenciones que llevó a cabo, perdió parte de un tatuaje que se hizo en una de las nalgas.

“Cuando me sacaron todos los biopolímeros, perdí la mitad de mi tatuaje y la cola se me cayó, lo tengo caído. No voy a ponerle filtro ni nada, para que ustedes vean la realidad. A mí me toca hacerme la cirugía, que es para levantar esto y hacer reconstrucción de glúteo. Por ahora me toca utilizar la faja, siempre utilizo ‘levanta-cola’ o la ‘body-faja’”, mencionó Calderón, promocionando algunos de sus productos del negocio que tiene.

A pesar de las reacciones que se presentaron con este video, la exprotagonista causó revuelo por no haberse sometido a las intervenciones estéticas aún, pues cuenta con los recursos y medios necesarios para retomar la imagen que quiere en la cola.

En cuanto a las razones de por qué se quiere operar esta zona, Yina Calderón afirmó que su cola estaba caída, tenía flacidez, piel suelta y algunas marcas de los procedimientos a los que se sometió para quitar las prótesis que se puso con otros médicos. En los fragmentos se puede observar cómo están los glúteos de la joven, quien posa frente a un espejo.

“¿Por qué me pienso operar? Les voy a mostrar. Mi cola está caída, toda esta parte está caída porque tengo flacidez y piel suelta, debido a los biopolímeros y a las múltiples cirugías que me tuve que hacer”, expresó la influencer en el post.

“Ahí les mostré mi colita, a mí no me da pena mostrarla como está; yo les he mostrado que uso pelucas, cuando me he engordado, cuando no me he engordado, cuando me dio fibrosis, cuando se me cayó la cola, cuando sufrí de biopolímeros, cuando me operé. He sido muy real, en todo el ámbito de la estética”, agregó.